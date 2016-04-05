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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:55
mephala написав:
а може таки в першу чергу треба протягнути тих хто видав довідки?
а то в мене таке враження що лікарі які роздають ті довідки показали владі від плеча.
там лікарська порука , ніколи один одного не здасть.
у кожного лікаря своє кладовище і йому не варто на це нагдувати.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:04
stm написав:
Для Чехии знание языка нуно или дороже Польши будет проезд, для Польши без вариантов - цена от 3000€ только 1 год и без проживания/питания.
в Чехії та Словаччині навчання безкоштовне на місцевій мові, а словацьку за півроку можна вивчити без проблем. Чеську при бажанні теж
А для небажаючих вчитися 18-річних купа вакансій на заводах та будівництві
Banderlog написав:
Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.
А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.
Які конкурентні переваги в України порівняно з Польщею? Які перспективи може запропонувати?
Ризик повторної війни залишається.
повністю згоден
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:16
Дюрі-бачі написав:Schmit
Я ж про найгірший випадок (фронт уже десь в районі Хмельницького-Рівного), тоді всі 20 млн. дружно відступлять в Європу і ніякі кордони не втримають.
Але найгірший випадок дуже малоймовірний.
Всі не втечуть, умовно відсотків 50-60 і якщо буде подальша війна - будуть мобілізовані вже й з тої сторони. У будь- якому випадку сценарій страшний.
Надіємось, що таки малоімовірний.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:18
prodigy написав:
не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 23 січ, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:19
Schmit написав:
Всі не втечуть, умовно відсотків 50-60 і якщо буде подальша війна - будуть мобілізовані вже й з тої сторони. У будь- якому випадку сценарій страшний.
Надіємось, що таки малоімовірний.
викиньте з голови аналогії і сценарії 2-ї світової.
тут це не працює.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:20
drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних
то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.
Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?
"Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання. Пілоту Залістовському було усього 23 роки.
Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів", - йдеться у дописі."
п.с. Хотаб, ви у скільки років були зараховані до військового училища?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:21
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.
Далі кожна п'ятирічка за нисподаючою, після 45 рядовим навіть не усюди захочуть брати.
Так що не на війну, так на річне навчання точно можно. Хоч хтось буде нормально підготовлений.
І ще, з демографією медіанного віку, ще й посунувся вік народження дітей, малоймовірно очікувати від 25 річних що вони зроблять свій демографічний внесок.
І пам'ятаємо що сподіватися на народжених після 2004 взагалі не доводиться, вони офіційно генофонд країн Заходу, ніякі навіть самі "драконівські" версії мобілізаційного закону не ставлять це під сумнів, багатодітні це погоджені донори генофонду для "золотого мільярду". 45 річний річний фахівець який про армію ні слухом ні духом, але може сплачувати 1-2 куо військових внесків щомісяця, не має броні, а якийсь багатодітний офіцер запасу не сплативши не копійки, може персонально євроінтегруватись під час війни. Його діти будуть мати купу бонусів перед дітьми першого, який як мінімум тримав економічний фронт, бо будуть мультипаспортними. Але ж українці це така волелюбна нація, вони не дозволять першому "багатію" спокійно працювати, а ось діточки другого це ж святе, хто посміє посягнути
Не зрозуміло, чому не можна забирати на срочну службу та готувати в резерв.
Рейтинги впадуть? Демографію я ще можу допомогти поправити, аби флери зберегли придатність для зберігання генофонду. Бо тут тільки на словах по 4-12 дітей, а як до діла, то як не "чайлд-фрі", то "пожити для себе" і "окуляри в Парижі за 350 євро".
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:23
flyman написав:
Демографію я ще можу допомогти поправити, аби флери зберегли придатність.
А, ти проф випробування вже пройшов? Діти вже є?
А то у нас є такий немаленький відсоток безплідних, що жінок, що чоловіків...
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