fox767676 написав:

Дюрі-бачі написав: Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.

Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45. Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.

І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.Далі кожна п'ятирічка за нисподаючою, після 45 рядовим навіть не усюди захочуть брати.Так що не на війну, так на річне навчання точно можно. Хоч хтось буде нормально підготовлений.І ще, з демографією медіанного віку, ще й посунувся вік народження дітей, малоймовірно очікувати від 25 річних що вони зроблять свій демографічний внесок.І пам'ятаємо що сподіватися на народжених після 2004 взагалі не доводиться, вони офіційно генофонд країн Заходу, ніякі навіть самі "драконівські" версії мобілізаційного закону не ставлять це під сумнів, багатодітні це погоджені донори генофонду для "золотого мільярду". 45 річний річний фахівець який про армію ні слухом ні духом, але може сплачувати 1-2 куо військових внесків щомісяця, не має броні, а якийсь багатодітний офіцер запасу не сплативши не копійки, може персонально євроінтегруватись під час війни. Його діти будуть мати купу бонусів перед дітьми першого, який як мінімум тримав економічний фронт, бо будуть мультипаспортними. Але ж українці це така волелюбна нація, вони не дозволять першому "багатію" спокійно працювати, а ось діточки другого це ж святе, хто посміє посягнути