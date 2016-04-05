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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6436643764386439>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:18

  prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40

середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)

+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 січ, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Всі не втечуть, умовно відсотків 50-60 і якщо буде подальша війна - будуть мобілізовані вже й з тої сторони. У будь- якому випадку сценарій страшний.
Надіємось, що таки малоімовірний.

викиньте з голови аналогії і сценарії 2-ї світової.
тут це не працює.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:20

  drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.

Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?

"Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання. Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів", - йдеться у дописі."

п.с. Хотаб, ви у скільки років були зараховані до військового училища?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:21

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.


І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.
Далі кожна п'ятирічка за нисподаючою, після 45 рядовим навіть не усюди захочуть брати.
Так що не на війну, так на річне навчання точно можно. Хоч хтось буде нормально підготовлений.
І ще, з демографією медіанного віку, ще й посунувся вік народження дітей, малоймовірно очікувати від 25 річних що вони зроблять свій демографічний внесок.
І пам'ятаємо що сподіватися на народжених після 2004 взагалі не доводиться, вони офіційно генофонд країн Заходу, ніякі навіть самі "драконівські" версії мобілізаційного закону не ставлять це під сумнів, багатодітні це погоджені донори генофонду для "золотого мільярду". 45 річний річний фахівець який про армію ні слухом ні духом, але може сплачувати 1-2 куо військових внесків щомісяця, не має броні, а якийсь багатодітний офіцер запасу не сплативши не копійки, може персонально євроінтегруватись під час війни. Його діти будуть мати купу бонусів перед дітьми першого, який як мінімум тримав економічний фронт, бо будуть мультипаспортними. Але ж українці це така волелюбна нація, вони не дозволять першому "багатію" спокійно працювати, а ось діточки другого це ж святе, хто посміє посягнути

Не зрозуміло, чому не можна забирати на срочну службу та готувати в резерв.
Рейтинги впадуть? Демографію я ще можу допомогти поправити, аби флери мали придатність для зберігання генофонду на демографічному фронті. Бо тут тільки на словах по 4-12 дітей, а як до діла, то як не "чайлд-фрі", то "пожити для себе" і "окуляри в Парижі за 350 євро" та інші ухилянтські дії.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:23

  flyman написав:Демографію я ще можу допомогти поправити, аби флери зберегли придатність.

А, ти проф випробування вже пройшов? Діти вже є? :lol:
А то у нас є такий немаленький відсоток безплідних, що жінок, що чоловіків... :|
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Країни ЄС повинні припинити підтримку біженців з України, щоб вони повернулися додому, - радник керівника ОП Лещенко
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:27


Офіс простих рішень. Що Вас дивує?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:27

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.
  fox767676 написав:І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Ні, це резерв на випадок, якщо треба буде прикривати відхід Українців зі Львову

порубати дров бабцям, підлатати штахетник, спахати/покосити города і т.д. і т.п., плюс якась самозайнятість, крафтове мило варити і розсилати олх... мало що там, зараз не злиденні 90і
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.


  ЛАД написав:Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично.


незрозуміло як це вийшло що керівництво виголошує від імені українців речі які самими українцями не підтримуються.
Наприклад Успіх / Бобуа штурмувати кордони 91-го вже втомилися, ухилянти тим більш не хочуть.
Хочуть переважно тільки заброньовані + диванні мадам + патріоти квебекщини - але зрозуміло що без особистої участі.

Це такий же нонсенс якби в 2004 Ющенко заявив що ми рухаємось в тайожний союз бо так просять діти + недієздатні :D (тобто ті хто не міг голосувати)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:41

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40

середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)

+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%

цілком реально може замінити депутата ВРУ, ОТГ, держслужбовця аж до 1го рангу, члена/голову наглядової ради ... і ще багато кого з "бюджетних кровосісь" ... хоча хотаби пишуть, що ті "кадри" незамінні
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