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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:49
_Mykola_ написав: prodigy написав:
не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками
, ІТ-шники так 100%
, муха, напевно, підтвердить.
Саме так, и пенсия ще не паложена и стаж не заработаешь
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:10
холява написав:Schmit
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
с каких это пор генофонд определяется возрастом?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:11
_Mykola_ написав:
Офіс простих рішень. Що Вас дивує?
Та не дивує вже давно... Злить
Радник! по суті кого - завгоспа, вказує, країнам ЄС, що їм треба робити.
Що ж він не нарадив, що треба робити тут, щоб до такого не довести.
Чому, взагалі, для того, щоб державі було добре, треба її громадянам зробити погано.
Може, навпаки, щоб було добре державі, вона (держава/влада) має робити своїм громадянам якнайкраще. Постійно. Тільки про це думати і дбати.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:15
Украина может включить печатный станок, чтобы выстоять без помощи Запада
Украине придется принимать «болезненные экономические меры» и запустить «печатный станок», если США и ЕС в ближайшие месяцы не предоставят финансовую помощь Киеву, рассказали The Wall Street Journal украинские чиновники и экономисты.
В 2024 году дефицит бюджета Украины достигнет $40 млрд. Большую часть этой суммы — $30 млрд — правительство страны рассчитывает покрыть за счет помощи союзников. Но пока Вашингтону и Брюсселю не удается согласовать финансовую помощь Украине на $61,4 млрд и 50 млрд евро соответственно.
При этом Киеву уже необходимы средства для поддержания работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидирования. Украинские власти могут продержаться несколько месяцев, начав задерживать зарплаты или взяв еще больше займов. Но после этого для покрытия дефицита необходимо будет печатать деньги, отмечает WSJ.
До этого президент Владимир Зеленский предупреждал, что если Запад не предоставит финансовую помощь, украинское правительство не сможет платить пенсии 11 млн жителей страны. «Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», — сказал Зеленский.
напомню экономический фронт - основной. Не будет чем армию обеспечивать, не то что мобилизацию провалят, а и те что есть разбегутся.
Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в Евросоюз, поскольку отсутствие ограничений негативно влияет на деятельность европейских фермеров. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на Минсельхоз республики. По информации издания, власти Болгарии предложили Европейской комиссии установить квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции, а в случае превышения установленных объемов уплачивать пошлины на нее. Министерство в ответ на запрос портала признало, что его специалисты не проводили анализ того, как введение тарифных квот и пошлин повлияет на болгарское производство, в частности масла. Кроме того, у Софии нет четкого представления о том, приведет ли введение пошли к росту инфляции в стране, указывает портал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 23 січ, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:25
vitaliiangel написав:
напомню экономический фронт - основной. Не будет чем армию обеспечивать, не то что мобилизацию провалят, а и те что есть разбегутся.
Так це ж просто, десяток голосувань по зміні в ККУ, по криміналізації всього що пов'язано з військом та мобілізацією на 10-15-25 років таборів, і все, можна без грошей, за пайок. Прості ж рішення.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:25
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільн
ИМХО це наслідок дій нашої влади, яка за 23 місяці так і не змогла мобілізацію привести до сучасних реалій.
причини, нажаль, глибші. цивілізаційного рівня.
Щоб вийти з ціеї халепи просто адекватного уряду мало
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:27
_Mykola_ написав:
на 10-15-25 років таборів,
диктатура - дорогое удовольствие, силовиков надо хорошо кормить, чтобы остальные работали за корочку хлеба.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:34
_Mykola_ написав: prodigy написав:
не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:49
vitaliiangel написав:
Украина может включить печатный станок, чтобы выстоять без помощи Запада
Украине придется принимать «болезненные экономические меры» и запустить «печатный станок», если США и ЕС в ближайшие месяцы не предоставят финансовую помощь Киеву, рассказали The Wall Street Journal украинские чиновники и экономисты.
В 2024 году дефицит бюджета Украины достигнет $40 млрд. Большую часть этой суммы — $30 млрд — правительство страны рассчитывает покрыть за счет помощи союзников. Но пока Вашингтону и Брюсселю не удается согласовать финансовую помощь Украине на $61,4 млрд и 50 млрд евро соответственно.
При этом Киеву уже необходимы средства для поддержания работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидирования. Украинские власти могут продержаться несколько месяцев, начав задерживать зарплаты или взяв еще больше займов. Но после этого для покрытия дефицита необходимо будет печатать деньги, отмечает WSJ.
До этого президент Владимир Зеленский предупреждал, что если Запад не предоставит финансовую помощь, украинское правительство не сможет платить пенсии 11 млн жителей страны. «Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», — сказал Зеленский.
напомню экономический фронт - основной. Не будет чем армию обеспечивать, не то что мобилизацию провалят, а и те что есть разбегутся.
Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в Евросоюз, поскольку отсутствие ограничений негативно влияет на деятельность европейских фермеров. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на Минсельхоз республики. По информации издания, власти Болгарии предложили Европейской комиссии установить квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции, а в случае превышения установленных объемов уплачивать пошлины на нее. Министерство в ответ на запрос портала признало, что его специалисты не проводили анализ того, как введение тарифных квот и пошлин повлияет на болгарское производство, в частности масла. Кроме того, у Софии нет четкого представления о том, приведет ли введение пошли к росту инфляции в стране, указывает портал.
не вистачає бюджета: "просто напєчатать дєнєг"
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