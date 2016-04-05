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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6438643964406441>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:03

  flyman написав:не вистачає бюджета: "просто напєчатать дєнєг"

Нічого дивного так як "рассказали The Wall Street Journal украинские чиновники и экономисты."
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:08

Все буде добре!©

Прийшла премія.
Виходить, що зарплати і премії майже не затримують... - значить, не все так погано в нашому королівстві?! :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:08

  fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.

Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
https://tech.liga.net/ua/technology/nov ... lidzhennia

"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 січ, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несправедливість, яка демотивує
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:18

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.

Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
https://tech.liga.net/ua/technology/nov ... lidzhennia


Навколо мене все поки тримається без скорочень. Але так, є стагнація, є нависла загроза AI , конкуренції з Індією та постсовковими бігунцями в східну європу.
Багато залежить від ІТ-менеджмента його комунікаціями з клієнтами та урядом. Якщо дадуть спокійно працюівти, то є шанси витримати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.


думати треба було, державні ж гроші витрачались
Але ж є військово-айтішні вакансії, якщо для рядових це примусовий альтруїзм, то офіцерів корисний пункт для соціального рейтингу, якщо звісно в них є якісь суспільні амбіції
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:29

  Ой+ написав:
  fox767676 написав:І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?

Служать тим не менше і такого віку. Крайні загиблі буквально за останній місяць з числа знайомих 2000 і 2003 р.н.
Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.

Гасити ядерний вогонь "пенсіонерами" - це ок. Адже там не потрібна витривалість. Нема потреби щодня йти/бігти 10 км до місця виконання завдання і назад по снігах у повній викладці чи швидко покинути оточену позицію, щоб не потрапити у полон.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:37


Дивно, коли ситуація набагато стабільніша чим рік тому.

Може кому цікаво, поточні рефлексування на нагальні теми (окопна дронна війна, тупік, чому не взяли Токмак рік тому, "винайдення пороху" і т.п.):

Тільки з умовними Гетьманцівими перемоги не бачити
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:43

Vadim_ ,


Хотаб, ви у скільки років були зараховані до військового училища?


16. Якщо він вже рік другий на війні, то більш - менш влітався. Але від ракет це не рятує.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:48

  Успіх написав:значить, не все так погано в нашому королівстві?!
шоб больше не писал что тебе плохо! тут с красной икры на корочку чёрного хлеба мучаюсь и то не жалуюсь.
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