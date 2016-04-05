fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.
fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.
Навколо мене все поки тримається без скорочень. Але так, є стагнація, є нависла загроза AI , конкуренції з Індією та постсовковими бігунцями в східну європу. Багато залежить від ІТ-менеджмента його комунікаціями з клієнтами та урядом. Якщо дадуть спокійно працюівти, то є шанси витримати
_Mykola_ написав:"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.
думати треба було, державні ж гроші витрачались Але ж є військово-айтішні вакансії, якщо для рядових це примусовий альтруїзм, то офіцерів корисний пункт для соціального рейтингу, якщо звісно в них є якісь суспільні амбіції
fox767676 написав:І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Служать тим не менше і такого віку. Крайні загиблі буквально за останній місяць з числа знайомих 2000 і 2003 р.н. Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.
Гасити ядерний вогонь "пенсіонерами" - це ок. Адже там не потрібна витривалість. Нема потреби щодня йти/бігти 10 км до місця виконання завдання і назад по снігах у повній викладці чи швидко покинути оточену позицію, щоб не потрапити у полон.