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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6438643964406441
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.

Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время. Но очень быстро пришло понимание, что срочники начнут массово болеть (лучевая болезнь), их надо будет лечить, комиссовать с выплатой за ущерб здоровью, поэтому начиная с мая 1986-го срочников в 30-км Зоне практически не было, а гражданские призывались военкоматами в возрасте 25-45 лет - в 25 как правило уже завершено формирование костей, после 45 начинается отложение солей в костях, опасность же была в отложении в костях стронция, который отлагался вместо кальция.
И опять же, призывались в основном из сел, небольших поселков, жителей областных центров практически среди "партизан" не было. А отправлялись вместо армии потому, что после возвращения из Зоны проблемы с их здоровьем должны были решаться самими пострадавшими, армия к ним уже не имела никакого отношения.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:16


Что же он несёт?
Сергей Лещенко как собирательный образ украинского чиновника. Действия и слова расходятся в абсолютно противоположные стороны. В коммендаское время играет для мажоров в ночных клубах Киева, днём раздаёт советы по мобилизации. За границей решил блеснуть умом..) "в Краматорске зарождается новая экономика и людей нужно возвращать".

Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.
hume
 
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