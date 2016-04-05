Ой+ написав:Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.
Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время. Но очень быстро пришло понимание, что срочники начнут массово болеть (лучевая болезнь), их надо будет лечить, комиссовать с выплатой за ущерб здоровью, поэтому начиная с мая 1986-го срочников в 30-км Зоне практически не было, а гражданские призывались военкоматами в возрасте 25-45 лет - в 25 как правило уже завершено формирование костей, после 45 начинается отложение солей в костях, опасность же была в отложении в костях стронция, который отлагался вместо кальция. И опять же, призывались в основном из сел, небольших поселков, жителей областных центров практически среди "партизан" не было. А отправлялись вместо армии потому, что после возвращения из Зоны проблемы с их здоровьем должны были решаться самими пострадавшими, армия к ним уже не имела никакого отношения.
Что же он несёт? Сергей Лещенко как собирательный образ украинского чиновника. Действия и слова расходятся в абсолютно противоположные стороны. В коммендаское время играет для мажоров в ночных клубах Киева, днём раздаёт советы по мобилизации. За границей решил блеснуть умом..) "в Краматорске зарождается новая экономика и людей нужно возвращать".
Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.
fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.
"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.
>>> Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується. ничего удивительного: Верхи постоянно посылают сигналы "фиг вам, а не стабильность" -- в таких условиях все, что хоть как-то можно заменить -- заменяется.
>>> "Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань. вообще предложение не понял
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
с каких это пор генофонд определяется возрастом?
Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
fler написав:Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
З віком чоловіка лише знижується шанс на запліднення через зниження рухливості сперматозоїдів. А от в жінок з віком справді знижується шанс на здорове потомство.
диктатура - дорогое удовольствие, силовиков надо хорошо кормить, чтобы остальные работали за корочку хлеба.
Для полного анализа этого варианта надо данные из Сев.Кореи посмотреть, ну или хотя бы довоенные совковые что, сколько и куда уходило. Хотя в странах где докуя полезных ископаемых на относительно низкое население проще такое реализовать, ибо рабами валюта и харч импортный и будут добываться. Там же в горах возле Пхеньяна вроде тоже пол-таблицы Менделеева и уголёк для ТЭС опять же дармовой?
барабашов написав:Для полного анализа этого варианта надо данные из Сев.Кореи посмотреть
восточные диктатуры принимаются угнетёнными народами как историческая норма. У нас каждый суслик агроном и если что не так - бунт. те же русские не будут бунтовать если их начнут отправлять как свиней н убой. Они привыкли, че уж там.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.
"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.
>>> Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується. ничего удивительного: Верхи постоянно посылают сигналы "фиг вам, а не стабильность" -- в таких условиях все, что хоть как-то можно заменить -- заменяется.
>>> "Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань. вообще предложение не понял
до замовника потрібно хоч раз поїхати раз для ознайомлення та первинного передачі проекту, а при кордоні М1860 це нереально, інші клієнии намагаються уникати зайвих ризиків: бусфактор/ракетафактор, ще в інших з огляду на очікувану економічну рецесію скорочення бюджетів (в тому числі аутсорс)
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
с каких это пор генофонд определяется возрастом?
Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
статистика стверджує, що якщо чоловік дожив до 40+, то в нього значить є переваги над тими, що не дожили
а от в жіночок якраз чим старіше, тим більше вона має шансів "продукувати брак"