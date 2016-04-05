Додано: Вів 23 січ, 2024 13:55

Ой+ написав: Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років , а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено. Для порівняння, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.

Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время. Но очень быстро пришло понимание, что срочники начнут массово болеть (лучевая болезнь), их надо будет лечить, комиссовать с выплатой за ущерб здоровью, поэтому начиная с мая 1986-го срочников в 30-км Зоне практически не было, а гражданские призывались военкоматами в возрасте 25-45 лет - в 25 как правило уже завершено формирование костей, после 45 начинается отложение солей в костях, опасность же была в отложении в костях стронция, который отлагался вместо кальция.И опять же, призывались в основном из сел, небольших поселков, жителей областных центров практически среди "партизан" не было. А отправлялись вместо армии потому, что после возвращения из Зоны проблемы с их здоровьем должны были решаться самими пострадавшими, армия к ним уже не имела никакого отношения.