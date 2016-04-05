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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64396440644164426443>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.

Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время. Но очень быстро пришло понимание, что срочники начнут массово болеть (лучевая болезнь), их надо будет лечить, комиссовать с выплатой за ущерб здоровью, поэтому начиная с мая 1986-го срочников в 30-км Зоне практически не было, а гражданские призывались военкоматами в возрасте 25-45 лет - в 25 как правило уже завершено формирование костей, после 45 начинается отложение солей в костях, опасность же была в отложении в костях стронция, который отлагался вместо кальция.
И опять же, призывались в основном из сел, небольших поселков, жителей областных центров практически среди "партизан" не было. А отправлялись вместо армии потому, что после возвращения из Зоны проблемы с их здоровьем должны были решаться самими пострадавшими, армия к ним уже не имела никакого отношения.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:16


Что же он несёт?
Сергей Лещенко как собирательный образ украинского чиновника. Действия и слова расходятся в абсолютно противоположные стороны. В коммендаское время играет для мажоров в ночных клубах Киева, днём раздаёт советы по мобилизации. За границей решил блеснуть умом..) "в Краматорске зарождается новая экономика и людей нужно возвращать".

Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:27

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.

Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
https://tech.liga.net/ua/technology/nov ... lidzhennia

"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань. :mrgreen:

>>> Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
ничего удивительного: Верхи постоянно посылают сигналы "фиг вам, а не стабильность" -- в таких условиях все, что хоть как-то можно заменить -- заменяется.

>>> "Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.
вообще предложение не понял :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:31

  mephala написав:
  холява написав:Schmit

18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .


с каких это пор генофонд определяется возрастом?

Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.

З віком чоловіка лише знижується шанс на запліднення через зниження рухливості сперматозоїдів.
А от в жінок з віком справді знижується шанс на здорове потомство.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:34

  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:на 10-15-25 років таборів,
диктатура - дорогое удовольствие, силовиков надо хорошо кормить, чтобы остальные работали за корочку хлеба.

Для полного анализа этого варианта надо данные из Сев.Кореи посмотреть, ну или хотя бы довоенные совковые что, сколько и куда уходило.
Хотя в странах где докуя полезных ископаемых на относительно низкое население проще такое реализовать, ибо рабами валюта и харч импортный и будут добываться.
Там же в горах возле Пхеньяна вроде тоже пол-таблицы Менделеева и уголёк для ТЭС опять же дармовой?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:36

  барабашов написав:Для полного анализа этого варианта надо данные из Сев.Кореи посмотреть
восточные диктатуры принимаются угнетёнными народами как историческая норма. У нас каждый суслик агроном и если что не так - бунт. те же русские не будут бунтовать если их начнут отправлять как свиней н убой. Они привыкли, че уж там.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:41

  _hunter написав:
  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Так, зараз почалася битва за AI. За рік-два буде зрозуміло, хто з щитом, хто на щиті. А поки працюючих айтівців, без військових звань краще не тягнути нікуди, більшість погодиться на військови податок 1-2 куо щомісяця. Це ж скільки ракет-дронів можно купити-зробити, щоб бити по російській інфраструктурі.

Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
https://tech.liga.net/ua/technology/nov ... lidzhennia

"Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань. :mrgreen:

>>> Схоже, що IT у нас вже стагнує, і інтенсивно скорочується.
ничего удивительного: Верхи постоянно посылают сигналы "фиг вам, а не стабильность" -- в таких условиях все, что хоть как-то можно заменить -- заменяется.

>>> "Піджаки" з військових кафедр цивільних вузів, недалеко пішли від тих хто без звань.
вообще предложение не понял :oops:

до замовника потрібно хоч раз поїхати раз для ознайомлення та первинного передачі проекту, а при кордоні М1860 це нереально,
інші клієнии намагаються уникати зайвих ризиків: бусфактор/ракетафактор,
ще в інших з огляду на очікувану економічну рецесію скорочення бюджетів (в тому числі аутсорс)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:44

  fler написав:
  mephala написав:
  холява написав:Schmit

18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .


с каких это пор генофонд определяется возрастом?

Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.

статистика стверджує, що якщо чоловік дожив до 40+, то в нього значить є переваги над тими, що не дожили

а от в жіночок якраз чим старіше, тим більше вона має шансів "продукувати брак"
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:45

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:

«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии»,


Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.

Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично. :)[/quote]

Ну тоді це надто широке узагальненьня, навіть у вашому варіанті. "У кожної події є призвище, ім'я та по батькові"!
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