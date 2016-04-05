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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:46
барабашов написав: vitaliiangel написав: _Mykola_ написав:
на 10-15-25 років таборів,
диктатура - дорогое удовольствие, силовиков надо хорошо кормить, чтобы остальные работали за корочку хлеба.
Для полного анализа этого варианта надо данные из Сев.Кореи посмотреть, ну или хотя бы довоенные совковые что, сколько и куда уходило.
Хотя в странах где докуя полезныПх ископаемых на относительно низкое население проще такое реализовать, ибо рабами валюта и харч импортный и будут добываться.
Там же в горах возле Пхеньяна вроде тоже пол-таблицы Менделеева и уголёк для ТЭС опять же дармовой?
Пн. Корея: там ще кажуть голод та недоїдання звичайний стан речей, чи які вам данні подивитися (125 грн. хліба в день, чи що саме)?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:47
flyman написав:
що якщо чоловік дожив до 40+, то в нього значить є переваги над тими, що не дожили
мужик как коньяк, чем больше лет, тем дороже. Тут на ветке бывает такие дорогие коньяки пишут шо ппц. Сидишь как в дорогом ресторане и не можешь оторваться от меню.
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в Вів 23 січ, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:48
sashaqbl написав: fler написав:
Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
З віком чоловіка лише знижується шанс на запліднення через зниження рухливості сперматозоїдів.
А от в жінок з віком справді знижується шанс на здорове потомство.
вітаю, якраз вчора згадував про вас. хотів вже форумчан питати бо давно не було чутно
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:53
Представника Держдепу Веданта Пателя запитали під час брифінгу щодо можливості Росії повернути Аляску вказавши на нібито відповідний указ Путіна. Патель зробив заяву від уряду США зі словами, що президент Росії Володимир Путін "точно не отримає її (Аляску) назад".
На такі слова відреагував заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитрій Медведєв, який дивним повідомленням про неможливість уникнути війни.
"Тоді це все. І ми чекаємо, коли її повернуть у будь-який день. Тепер війни не уникнути", — написав Медведєв у соціальній мережі X.
Дискусії щодо спроби Росії повернути Аляску виникли через указ Путіна, який був підписаний 18 січня. З гідно з постановою у РФ створили спеціальний орган "Підприємство з управління власністю за кордоном", яке передбачає пошук російської нерухомості, земель та іншої власності в Росії, колишній Російській імперії та колишньому Радянському Союзі. Деякі американські ЗМІ трактували такий указ як перші кроки у спробі визнати продаж Аляски незаконним.
Хай би ці кретини напали на США. Хай...!
Усім своїм одним дизельним “авіаносцем”...
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:54
Сегодня в 20 рожать, то пипец.... девушка превращается в бабку, особенно если нет дохода и муж работает от зарплаты до зарплаты наёмным. Многие хотят вначале сами немного потусить, отдохнуть, заработать капитал и потом рожать. А то если нет денег, то ребёнок потом становится замкнутым, т.к. тот же даже Айфон ему не светит, пока сам не станет на ноги и не заработает. И потом по кругу, скажет на хрена мне дети, что бы они как я жили в нищите?
Это при совке было модно выходить замуж в 18, а иначе потом говорили хрен кого найдёшь. И ребёнка сразу заводить, типа семья становится крепче.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:03
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня в 20 рожать, то пипец.... девушка превращается в бабку, особенно если нет дохода и муж работает от зарплаты до зарплаты наёмным. Многие хотят вначале сами немного потусить, отдохнуть, заработать капитал и потом рожать. А то если нет денег, то ребёнок потом становится замкнутым, т.к. тот же даже Айфон ему не светит, пока сам не станет на ноги и не заработает. И потом по кругу, скажет на хрена мне дети, что бы они как я жили в нищите?
\\\
Еще один повод вырываться в Европу -- там и на Айфон отложить проще и во многих школах мобильники запрещены
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:03
Бойова частина ракети Х-101 була вироблена наприкінці 2023 року, тож ракету з нею зібрали буквально нещодавно.
Під час ракетної атаки по Україні 23 січня Росія використала крилаті ракети, які лише нещодавно були вироблені. Як йдеться в аналізі порталу Defence Express, про це свідчить маркування бойової частини ракети Х-101, яка не вибухнула.
"На фото, яке отримано Defense Express з власних джерел видно маркування самого заряду, який вказує на те, що він був вироблений у 90-ій партії 2023 року. І хоча точна кількість партій, яка виробляється на рік невідома, але такий номер партії притаманний виробам, які були випущені ближче до кінця року", - зазначають аналітики.
Зважаючи на це, заряд швидше за все був вироблений в останніх місяцях 2023 року, і відповідно повне комплектування ракети могло відбутися зовсім нещодавно.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, усього за ніч було завдано удару 41
засобом повітряного нападу. Серед них С-300, С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, вісім ракет Х-22 і 12 балістичних ракет Іскандер-М.
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 23 січ, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:07
sashaqbl написав: fler написав:
Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
З віком чоловіка лише знижується шанс на запліднення через зниження рухливості сперматозоїдів.
А от в жінок з віком справді знижується шанс на здорове потомство.
А я чув, що у старших діти розумніші.
Навряд чи гени кращі, можливо більше мізків для кращого виховання дитини?
Стан здоров`я залежить лише від способу життя матері. Що він нездоровіший -- то більше токсинів її тіло скидає в “чужорідне тіло”.
Дитина має, звісно ж, засоби протидії, молодість, здатна навіть незначний рак перемогти, але якщо неміряно курива, спирту, наркотиків, єшок... -- то шансів мало, звісно ж.
Людина в 30 може скалічити своє тіло в рази гірше, аніж навіть 50річні...
Якщо взяти дві пари, ожирілу і нездорову молоду у місті з гидким повітрям, і стару, яка навесні піде в гори на пів року на чисте повітря, воду, їжу, фізич.навантаження -- то я би поставив на осінню дитину старих...
То ж... Ухилянти, які поневіряються десь у криївках, і жують попкорни стежачи за життям країни -- то не такий вже й “безцінних генофонд”.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:15
detroytred написав: Bobua написав:
Земля. Нерухомість. І рухомість теж...
От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.
Але ж є багато всякого привабливого...
Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.
Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...
Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.
Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.
Да оминуть це, ухилянти, оминуть.
Я ж цю думку, що навіть існуючих законів цілком достатньо для проведення мобілізації не сам второпав. А прочитав у розумної людини. Вже не пам'ятаю, може і всл.
За частку отого майна "домовляться", якщо не з ТЦК, то з поліцією, якщо не з поліцією, то з суддею. І все.
Це ті, хто не перепише або ще якось захиститься. Або не піде за частку майна в броньовики... Туди, де треба державі.
А у тих, в кого нема або незначно є цього майна, то і арештовувати нічого.
Це не дасть ні суттєвих! результатів, ні користі. Це для галочки.
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.
Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:16
prodigy написав:
Бойова частина ракети Х-101 була вироблена наприкінці 2023 року, тож ракету з нею зібрали буквально нещодавно.
Під час ракетної атаки по Україні 23 січня Росія використала крилаті ракети, які лише нещодавно були вироблені. Як йдеться в аналізі порталу Defence Express, про це свідчить маркування бойової частини ракети Х-101, яка не вибухнула.
"На фото, яке отримано Defense Express з власних джерел видно маркування самого заряду, який вказує на те, що він був вироблений у 90-ій партії 2023 року. І хоча точна кількість партій, яка виробляється на рік невідома, але такий номер партії притаманний виробам, які були випущені ближче до кінця року", - зазначають аналітики.
Зважаючи на це, заряд швидше за все був вироблений в останніх місяцях 2023 року, і відповідно повне комплектування ракети могло відбутися зовсім нещодавно.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, усього за ніч було завдано удару 41
засобом повітряного нападу. Серед них С-300, С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, вісім ракет Х-22 і 12 балістичних ракет Іскандер-М.
"ракети закінчуються", "запускають зразу з коліс прохідної", "браковані/не взриваються", "більше випустять скоріше закінчаться гроші на війну, менше залишиться ракєт" (останнє копірайт будівельника)
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