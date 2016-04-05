detroytred написав:

Bobua написав:

Земля. Нерухомість. І рухомість теж...



От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.



Але ж є багато всякого привабливого...

Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.

Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...



Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.

Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па. Земля. Нерухомість. І рухомість теж...От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.Але ж є багато всякого привабливого...Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.

домовляться", якщо не з ТЦК, то з поліцією, якщо не з поліцією, то з суддею. І все.

Да оминуть це, ухилянти, оминуть.Я ж цю думку, що навіть існуючих законів цілком достатньо для проведення мобілізації не сам второпав. А прочитав у розумної людини. Вже не пам'ятаю, може і всл.За частку отого майна "Це ті, хто не перепише або ще якось захиститься. Або не піде за частку майна в броньовики... Туди, де треба державі.А у тих, в кого нема або незначно є цього майна, то і арештовувати нічого.Це не дасть ні суттєвих! результатів, ні користі. Це для галочки.