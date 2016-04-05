Які це такі особливі перспективи потрібні в селі людині з головою на плечах та руками не зі сраки?
Я багато їзжу по найглухішім районах полісся, де умови для СГ мабуть найгірші в Україні, і то ініциативні люди на рівному місці створюють за 5-10 років такі господарства-залюбуєшся. Якби ще держава хоча б не заважала.
Зараз намітилися інша проблема-найманих працівників а часом і фермерів мобілізували, тому з весняною сівбою(висадкою розсади) та доглядом за рослинами багато питань і вже десь з травня місяця це може не просто вилізти, а покотитися сніговою кулею з гори.