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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6440644164426443
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:29

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.


Які це такі особливі перспективи потрібні в селі людині з головою на плечах та руками не зі сраки?
Я багато їзжу по найглухішім районах полісся, де умови для СГ мабуть найгірші в Україні, і то ініциативні люди на рівному місці створюють за 5-10 років такі господарства-залюбуєшся. Якби ще держава хоча б не заважала.
Зараз намітилися інша проблема-найманих працівників а часом і фермерів мобілізували, тому з весняною сівбою(висадкою розсади) та доглядом за рослинами багато питань і вже десь з травня місяця це може не просто вилізти, а покотитися сніговою кулею з гори.
drevlyanin
 
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