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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6441644264436444>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:29

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.


Які це такі особливі перспективи потрібні в селі людині з головою на плечах та руками не зі сраки?
Я багато їзжу по найглухішім районах полісся, де умови для СГ мабуть найгірші в Україні, і то ініциативні люди на рівному місці створюють за 5-10 років такі господарства-залюбуєшся. Якби ще держава хоча б не заважала.
Зараз намітилися інша проблема-найманих працівників а часом і фермерів мобілізували, тому з весняною сівбою(висадкою розсади) та доглядом за рослинами багато питань і вже десь з травня місяця це може не просто вилізти, а покотитися сніговою кулею з гори.
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Українські надра, які можливості вони надають та навіщо вони московії
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:46

  Бетон написав:У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.

Не ну ты подумай.
Ай яй яй


До речі, а це цікаво...

Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито. :)
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.

Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.

А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:49

  Bobua написав:
  Бетон написав:У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.

Не ну ты подумай.
Ай яй яй


До речі, а це цікаво...

Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито. :)
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.

Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.

А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв :)

і хотаба на кукурузник, таке вже придумаєш, ще може підмінити Успіха мити кабанчиків :idea:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:51

  Bobua написав:
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито. :)
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.

Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.

А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв :)

Бортова РЛС не дозволяє у Ф16 здатна.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:01

  Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.

Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.

От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*

І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.

А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:05

  _Mykola_ написав:+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.

Грамотного человека, в адекватную фирму возьмут без вопросов, и с проф разрывом и в 45+, 50, подтянется элементарно. Это опыт. А в неадекватной делать и так нечего.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:12

  Schmit написав:.........
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.

Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.

По крайней мере лучше сегодняшней украинской.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:22

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.

По крайней мере лучше сегодняшней украинской.

https://t.me/slvn_pomet/9200
Vadim_
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