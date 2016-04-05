|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:29
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.
Які це такі особливі перспективи потрібні в селі людині з головою на плечах та руками не зі сраки?
Я багато їзжу по найглухішім районах полісся, де умови для СГ мабуть найгірші в Україні, і то ініциативні люди на рівному місці створюють за 5-10 років такі господарства-залюбуєшся. Якби ще держава хоча б не заважала.
Зараз намітилися інша проблема-найманих працівників а часом і фермерів мобілізували, тому з весняною сівбою(висадкою розсади) та доглядом за рослинами багато питань і вже десь з травня місяця це може не просто вилізти, а покотитися сніговою кулею з гори.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1614
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:13
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3856
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 958 раз.
- Подякували: 1950 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:46
Бетон написав:
У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.
Не ну ты подумай.
Ай яй яй
До речі, а це цікаво...
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито.
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.
Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.
А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1751
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:49
Bobua написав: Бетон написав:
У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.
Не ну ты подумай.
Ай яй яй
До речі, а це цікаво...
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито.
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.
Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.
А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв
і хотаба на кукурузник, таке вже придумаєш, ще може підмінити Успіха мити кабанчиків
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33903
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:51
Bobua написав:
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито.
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.
Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.
А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв
Бортова РЛС не дозволяє у Ф16 здатна.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:01
Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.
Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...
Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.
От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*
І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.
А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27683
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:05
_Mykola_ написав:
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Грамотного человека, в адекватную фирму возьмут без вопросов, и с проф разрывом и в 45+, 50, подтянется элементарно. Это опыт. А в неадекватной делать и так нечего.
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:12
Schmit написав:
.........
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27444
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5233 раз.
- Подякували: 4840 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:15
vitaliiangel написав:
... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.
По крайней мере лучше сегодняшней украинской.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27444
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5233 раз.
- Подякували: 4840 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|164953
|
Вів 23 січ, 2024 01:28
Hotab
|
|6076
|553546
|
|
|1
|21790
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|