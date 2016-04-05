Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01

Bobua написав:

Є вимога зайти в ТЦК.

Хтось зайде, але “домовиться”.

Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.



Переписування майна на дівок?

Хай...

Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим... Є вимога зайти в ТЦК.Хтось зайде, але “домовиться”.Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.Переписування майна на дівок?Хай...Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.От є у Законі отака стаття*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.Пробачається, пофігачується, минається.А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.