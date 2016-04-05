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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:51
Bobua написав:
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито.
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.
Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.
А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв
Бортова РЛС не дозволяє у Ф16 здатна.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01
Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.
Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...
Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.
От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*
І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.
А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:05
_Mykola_ написав:
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Грамотного человека, в адекватную фирму возьмут без вопросов, и с проф разрывом и в 45+, 50, подтянется элементарно. Это опыт. А в неадекватной делать и так нечего.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:12
Schmit написав:
.........
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:15
vitaliiangel написав:
... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.
По крайней мере лучше сегодняшней украинской.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:29
ЛАД написав:
Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?
Тут я Шмідта підтримаю. Після 45 - максимум в рембат, якщо кваліфікація дозволяє...
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:29
Schmit написав:
...... так програємо і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.
Похоже, Вы значительно больше обеспокоены именно этим, а не победой/поражением Украины.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:30
Bobua написав:
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Певно тому, що треба нормальну РЛС, яка би бачила ті цілі. МіГ-29 наскільки я знаю, практично не бачить. А якщо й побачить - то збиватиме теж дорогущою ракетою. А поки шукатиме - сам ризикує хапнути дорогущу ракету під хвіст.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:44
Letusrock написав: drevlyanin написав:
Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.
ЛАД написав:
Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично.
незрозуміло як це вийшло що керівництво виголошує від імені українців речі які самими українцями не підтримуються.
Наприклад Успіх / Бобуа штурмувати кордони 91-го вже втомилися, ухилянти тим більш не хочуть.
Хочуть переважно тільки заброньовані + диванні мадам + патріоти квебекщини - але зрозуміло що без особистої участі.
Це такий же нонсенс якби в 2004 Ющенко заявив що ми рухаємось в тайожний союз бо так просять діти + недієздатні
(тобто ті хто не міг голосувати)
Государство всегда говорило от имени "народа и общества".
"заброньовані + диванні мадам + патріоти квебекщини" - тоже граждане Украины. Так же как, например, "сознательный" Стерненко, который занимается "разоблачением" гланого врага Украины Лободы, которая даёт благотворительные концерты в пользу Украины, но, "сволочь", не переводит свои песни на украинский язык (если что, я не её поклонник).
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