RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 644164426443644464456446>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:51

  Bobua написав:
Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.
Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито. :)
Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки).
Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.

Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.

А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв :)

Бортова РЛС не дозволяє у Ф16 здатна.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01

  Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.

Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.

От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*

І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.

А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
detroytred
 
Повідомлень: 27683
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:05

  _Mykola_ написав:+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.

Грамотного человека, в адекватную фирму возьмут без вопросов, и с проф разрывом и в 45+, 50, подтянется элементарно. Это опыт. А в неадекватной делать и так нечего.
feecold
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:12

  Schmit написав:.........
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.

Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5233 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:15

  vitaliiangel написав:... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.

По крайней мере лучше сегодняшней украинской.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5233 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:22

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:... И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.

По крайней мере лучше сегодняшней украинской.

https://t.me/slvn_pomet/9200
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?

Тут я Шмідта підтримаю. Після 45 - максимум в рембат, якщо кваліфікація дозволяє...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:29

  Schmit написав:...... так програємо і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.

Похоже, Вы значительно больше обеспокоены именно этим, а не победой/поражением Украины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5233 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів.
І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки?
Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові.
Для шахедів -- якісь кукурузники.

Певно тому, що треба нормальну РЛС, яка би бачила ті цілі. МіГ-29 наскільки я знаю, практично не бачить. А якщо й побачить - то збиватиме теж дорогущою ракетою. А поки шукатиме - сам ризикує хапнути дорогущу ракету під хвіст.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:44

  Letusrock написав:
  drevlyanin написав:Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.


  ЛАД написав:Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично.


незрозуміло як це вийшло що керівництво виголошує від імені українців речі які самими українцями не підтримуються.
Наприклад Успіх / Бобуа штурмувати кордони 91-го вже втомилися, ухилянти тим більш не хочуть.
Хочуть переважно тільки заброньовані + диванні мадам + патріоти квебекщини - але зрозуміло що без особистої участі.

Це такий же нонсенс якби в 2004 Ющенко заявив що ми рухаємось в тайожний союз бо так просять діти + недієздатні :D (тобто ті хто не міг голосувати)

Государство всегда говорило от имени "народа и общества".
"заброньовані + диванні мадам + патріоти квебекщини" - тоже граждане Украины. Так же как, например, "сознательный" Стерненко, который занимается "разоблачением" гланого врага Украины Лободы, которая даёт благотворительные концерты в пользу Украины, но, "сволочь", не переводит свои песни на украинский язык (если что, я не её поклонник).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5233 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 644164426443644464456446>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, flyman, moveton, sashaqbl і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 21798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11060)
23.01.2024 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.