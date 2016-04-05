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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64426443644464456446>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:49

  Успіх написав:Прийшла премія.
Виходить, що зарплати і премії майже не затримують... - значить, не все так погано в нашому королівстві?! :wink:

Когда вам перестанут платить зарплаты и премии...
Уже не о чем будет говорить.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:51

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Прийшла премія.
Виходить, що зарплати і премії майже не затримують... - значить, не все так погано в нашому королівстві?! :wink:

Когда вам перестанут платить зарплаты и премии...
Уже не о чем будет говорить.

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:53


Вам будет легче от такого из уст Зеленского:
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238

Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:00

  hume написав:............
Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.

Лещенко сказал редкостную глупость, но ему (и никому другому) нечего предложить людям, чтобы они сегодня захотели вернуться. Кроме "кров, працю, сльози та піт". Вряд ли это привлечёт кого-то из выехавших.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:04

sashaqbl
Где Вы так долго пропадали?
Как у Вас дела?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:09

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:------------------
ЛАД
.............«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии».............
-------------------
Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.

Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично. :)


Ну тоді це надто широке узагальненьня, навіть у вашому варіанті. "У кожної події є призвище, ім'я та по батькові"!

Вопросы не ко мне. Я только процитировал статью. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Судя по всему Вам от 40 до 45?
Или уже 45?

Тут я Шмідта підтримаю. Після 45 - максимум в рембат, якщо кваліфікація дозволяє...

Да я тоже не спорю о 45 (в общем случае). Но я не об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:17

  yanyura написав:
  Ой+ написав:Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.

Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время.

Ну так все ж таки відправили. В мене чимало знайомих ровесників попали і не тільки в перші дні на різні функції і різну відстань, а я якраз почав строкову службу на Далекому Сході. Можна сказати повезло, бо вони мають наслідки.
Але вертаючись до того, хто може служити, то очевидно залежить від функцій. І якщо ЗСУ понад 1 млн, а активно задіювати кардіореспіраторну систему чи прості і складні реакції, в чому безперечно молоді мають переваги, скільком необхідно?
З числа більшості загиблих, яких знав, то вони якраз молоді і середнього віку, щось прилетіло і тут без різниці вік, якщо осколки летять 1000-2000 м/с.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:28

  ЛАД написав:
  hume написав:............
Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.

Лещенко сказал редкостную глупость, но ему (и никому другому) нечего предложить людям, чтобы они сегодня захотели вернуться. Кроме "кров, працю, сльози та піт". Вряд ли это привлечёт кого-то из выехавших.

Так, может, ничего и говорить не стоит?..
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:34

  ЛАД написав:

Вам будет легче от такого из уст Зеленского:
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238

Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?

Да -- будет гараздо легче: станет понятно, что человек видит реальную картину и держит своих сограждан за соратников.
(Школьный курс управления -- оно же менеджмент).
А вот когда зеля сначала брешет про шашлыки/ЗНО, потом анонсирует собственно придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников) а потом нипойми куда хочет пол ляма народу загнать -- народ начинает задумываться о плане Б...

И не стоит забывать: Черчилю (в плане "Плана Б") было сильно легче -- у ниго не было Польши прямо под боком :lol:
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