hume написав:............ Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.
Лещенко сказал редкостную глупость, но ему (и никому другому) нечего предложить людям, чтобы они сегодня захотели вернуться. Кроме "кров, працю, сльози та піт". Вряд ли это привлечёт кого-то из выехавших.
drevlyanin написав:------------------ ЛАД .............«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии»............. ------------------- Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.
Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично.
Ну тоді це надто широке узагальненьня, навіть у вашому варіанті. "У кожної події є призвище, ім'я та по батькові"!
Ой+ написав:Для порівняння в нас Чорнобиль гасили строковики від 18-ти років, а аварію Фукусіми ліквідовували японські пенсіонери (по нашим міркам). І діяли вони цілком усвідомлено.
Вы не правы. Срочников в Чернобыль отправили только в первые дни, т.к. только армию можно было мгновенно мобилизовать, а на призыв гражданских требовалось время.
Ну так все ж таки відправили. В мене чимало знайомих ровесників попали і не тільки в перші дні на різні функції і різну відстань, а я якраз почав строкову службу на Далекому Сході. Можна сказати повезло, бо вони мають наслідки. Але вертаючись до того, хто може служити, то очевидно залежить від функцій. І якщо ЗСУ понад 1 млн, а активно задіювати кардіореспіраторну систему чи прості і складні реакції, в чому безперечно молоді мають переваги, скільком необхідно? З числа більшості загиблих, яких знав, то вони якраз молоді і середнього віку, щось прилетіло і тут без різниці вік, якщо осколки летять 1000-2000 м/с.
hume написав:............ Но вот Сергей ничего делать не хочет, чтоб люди приняли решение о возвращение, он решил дать указания другим просто перестать помогать нашим беженцам. Пздц.. офис простых решений в действии.
Лещенко сказал редкостную глупость, но ему (и никому другому) нечего предложить людям, чтобы они сегодня захотели вернуться. Кроме "кров, працю, сльози та піт". Вряд ли это привлечёт кого-то из выехавших.
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238
Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?
Да -- будет гараздо легче: станет понятно, что человек видит реальную картину и держит своих сограждан за соратников. (Школьный курс управления -- оно же менеджмент). А вот когда зеля сначала брешет про шашлыки/ЗНО, потом анонсирует собственно придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников) а потом нипойми куда хочет пол ляма народу загнать -- народ начинает задумываться о плане Б...
И не стоит забывать: Черчилю (в плане "Плана Б") было сильно легче -- у ниго не было Польши прямо под боком