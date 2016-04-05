ЛАД написав:........... Лещенко сказал редкостную глупость, но ему (и никому другому) нечего предложить людям, чтобы они сегодня захотели вернуться. Кроме "кров, працю, сльози та піт". Вряд ли это привлечёт кого-то из выехавших.
Так, может, ничего и говорить не стоит?..
Чем говорить "редкостную глупость", конечно, лучше помолчать.
Bobua написав: Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів. І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки? Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові. Для шахедів -- якісь кукурузники. Хай би йшли на перехоплення, вирівнювали швидкість і розстрілювали з кулеметів. Дешево й сердито. Ризику ніби і ніякого (ракети і шахеди ще не навчені відстрілюватись, чи камікадзити літаки). Пілотам-стажерам -- наліт у відносно безпечних умовах.
Або ще дешевше -- надзвукові і прості безпілотники з кулеметами.
А як би пінились кремляді, після збиття дорогучих $$млн ракет кулями за $ з багаторазових носіїв
Бортова РЛС не дозволяє у Ф16 здатна.
sashaqbl написав:
Bobua написав:Подумав про всі складнощі і дорожнечу збивання ракет і шахедів. І не розумію -- а чому би не випускати в своє небо літаки? Для збиття надзвукових ракет -- надзвукові. Для шахедів -- якісь кукурузники.
Певно тому, що треба нормальну РЛС, яка би бачила ті цілі. МіГ-29 наскільки я знаю, практично не бачить. А якщо й побачить - то збиватиме теж дорогущою ракетою. А поки шукатиме - сам ризикує хапнути дорогущу ракету під хвіст.
А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир.
Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі? Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...
Морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удар українського безпілотника, який ненадовго зупинив потік із ключового експортного терміналу в Балтії.
Про це пише Bloomberg.
За чотири тижні до 21 січня з російських портів було відвантажено близько 3,36 млн барелів сирої нафти на день. Це на 50 тис барелів на день менше від переглянутого показника за період до 14 січня.
Більш мінливе середньотижневе значення впало на 340 тис барелів на день до мінімуму за сім тижнів у 3,02 мільйона.
Зазначається, що експорт постраждав через триваючу погану погоду в деяких портах і удар українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, що прилягає до експортного терміналу сирої нафти в Усть-Лузі.
Технічне обслуговування портів і погіршення погодних умов можуть цього тижня знову знизити поставки, а атака безпілотників відкрила новий фронт у війні, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії.
Росія заявила, що скоротить експорт нафти на 500 тис барелів на день нижче середнього рівня за травень-червень протягом першого кварталу після того, як кілька інших членів групи ОПЕК+ погодилися додатково обмежити видобуток.
Російське скорочення буде розподілено між поставками сирої нафти, які будуть скорочені на 300 тис барелів на день, і нафтопродуктами. Середній показник сирої нафти за чотири тижні був приблизно на 220 тис барелів на день нижче рівня травня-червня.
Уся російська нафта, призначена для азіатських покупців із західних портів, продовжує проходити через Червоне море, незважаючи на напади на торговельні судна повстанців-хуситів, що базуються в Ємені. Бойовики запевнили Росію та Китай, що угруповання "готове забезпечити безпечний прохід їхніх кораблів у Червоному морі".
Валова вартість російського експорту сирої нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в 1,38 млрд доларів за сім днів до 21 січня з 1,52 млрд доларів минулого тижня. Водночас середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 млн доларів до 1,52 млрд доларів на тиждень.
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238
Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?
Да -- будет гараздо легче: станет понятно, что человек видит реальную картину и держит своих сограждан за соратников. (Школьный курс управления -- оно же менеджмент). А вот когда зеля сначала брешет про шашлыки/ЗНО, потом анонсирует собственно придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников) а потом нипойми куда хочет пол ляма народу загнать -- народ начинает задумываться о плане Б...
И не стоит забывать: Черчилю (в плане "Плана Б") было сильно легче -- у ниго не было Польши прямо под боком
1. Мне это и так понятно. 2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям". 3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского. 4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.
ЛАД написав: Так же как, например, "сознательный" Стерненко, который занимается "разоблачением" гланого врага Украины Лободы, которая даёт благотворительные концерты в пользу Украины, но, "сволочь", не переводит свои песни на украинский язык (если что, я не её поклонник).
стерненко зібрав гроші і купив більше 30 тисяч фпв дронів для ЗСУ. почав цим массово займатись одним з перших, поки великі фонди ще роздуплялись, а кацапи вимовити це не могли. це вплинуло на нас всіх і на війну значно більше, ніж його приколи над лободою. але вам то не цікаво чомусь
Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир.
Кривизна Землі... Якщо БПЛА летить на висоті 20 метрів - то його теоретично можна побачити найбільше це за 10-15км..і то при певних умовах (є яри, русла рік які нижчі берегів, гірки різної висоти...) Тепер уявіть Якщо БПЛА летить з швидкістю в 150 км/год , то він буде в полі зору Радара максимум 10 хвилин.... Про ракету взагалі мовчу там менше хвилини Тепер уявіть з якою швидкістю повинен рухатись кукурузник щоб з аеродрома на відстані в 100 км - спробувати перехопити БПЛА Плюс врахуйте - з якою точністю він повинен вийти в точку щоб побачити БПЛА і відкрити вогонь + врахуйте що у випадку знаходження нашого літака -дії мобільних груп повинні бути зупинені щоб ні вони ні літак не потрапили під перехресний дружній вогонь.
Морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удар українського безпілотника, який ненадовго зупинив потік із ключового експортного терміналу в Балтії.
Про це пише Bloomberg. .............. Валова вартість російського експорту сирої нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в 1,38 млрд доларів за сім днів до 21 січня з 1,52 млрд доларів минулого тижня. Водночас середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 млн доларів до 1,52 млрд доларів на тиждень.
Когда "валова вартість російського експорту сирої нафти" вырастет до "п'ятитижневого максімуму", Вы тоже сообщите?
Плюс нема самих «кукурузників» Легкі літаки з гарматою і кулеметами могли б допомогти лише там, де зони зовсім неприкриті мобільними групами . А таких багато. Бо групи в основному поблизу міст і важливих обʼєктів . Решта ж території не має вразливих обʼєктів і зовсім не закрита. Там могли б розгулятися літаки. Але їх нема. Причому це дійсно мають бути літаки з власною РЛС . Та ще і яка вміє на фоні землі.