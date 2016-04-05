Морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удар українського безпілотника, який ненадовго зупинив потік із ключового експортного терміналу в Балтії.



Про це пише Bloomberg.



За чотири тижні до 21 січня з російських портів було відвантажено близько 3,36 млн барелів сирої нафти на день. Це на 50 тис барелів на день менше від переглянутого показника за період до 14 січня.



Більш мінливе середньотижневе значення впало на 340 тис барелів на день до мінімуму за сім тижнів у 3,02 мільйона.



Зазначається, що експорт постраждав через триваючу погану погоду в деяких портах і удар українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, що прилягає до експортного терміналу сирої нафти в Усть-Лузі.



Технічне обслуговування портів і погіршення погодних умов можуть цього тижня знову знизити поставки, а атака безпілотників відкрила новий фронт у війні, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії.



Росія заявила, що скоротить експорт нафти на 500 тис барелів на день нижче середнього рівня за травень-червень протягом першого кварталу після того, як кілька інших членів групи ОПЕК+ погодилися додатково обмежити видобуток.



Російське скорочення буде розподілено між поставками сирої нафти, які будуть скорочені на 300 тис барелів на день, і нафтопродуктами. Середній показник сирої нафти за чотири тижні був приблизно на 220 тис барелів на день нижче рівня травня-червня.



Уся російська нафта, призначена для азіатських покупців із західних портів, продовжує проходити через Червоне море, незважаючи на напади на торговельні судна повстанців-хуситів, що базуються в Ємені. Бойовики запевнили Росію та Китай, що угруповання "готове забезпечити безпечний прохід їхніх кораблів у Червоному морі".



Валова вартість російського експорту сирої нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в 1,38 млрд доларів за сім днів до 21 січня з 1,52 млрд доларів минулого тижня. Водночас середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 млн доларів до 1,52 млрд доларів на тиждень.