Додано: Вів 23 січ, 2024 17:57

detroytred написав: Bobua написав:

Є вимога зайти в ТЦК.

Хтось зайде, але “домовиться”.

Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.



Переписування майна на дівок?

Хай...

Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим... Є вимога зайти в ТЦК.Хтось зайде, але “домовиться”.Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.Переписування майна на дівок?Хай...Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.

Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.

Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.



От є у Законі отака стаття

*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*



І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.



А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.

Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.

Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.

Пробачається, пофігачується, минається.

А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі. Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.От є у Законі отака стаття*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.Пробачається, пофігачується, минається.А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.

Заходити треба буде в те тецека, яке викликало.Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги:“оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш.“другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями...М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобтоМені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки?Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...”А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...