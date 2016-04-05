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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 644464456446644764486449>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:57

  detroytred написав:
  Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.

Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.

От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*

І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.

А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.


Заходити треба буде в те тецека, яке викликало.
Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.

Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги:
“оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш.
“другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями...
М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобто :)

Мені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки?
Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...”
А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:58

Schmit , молоді нема на заводі, щобпід проходною ловити.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:58

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вам будет легче от такого из уст Зеленского:

Да -- будет гараздо легче: станет понятно, что человек видит реальную картину и держит своих сограждан за соратников.
(Школьный курс управления -- оно же менеджмент).
А вот когда зеля сначала брешет про шашлыки/ЗНО, потом анонсирует собственно придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников) а потом нипойми куда хочет пол ляма народу загнать -- народ начинает задумываться о плане Б...

И не стоит забывать: Черчилю (в плане "Плана Б") было сильно легче -- у ниго не было Польши прямо под боком :lol:

1. Мне это и так понятно.
2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского.
4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.


2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше
https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять...
4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир.
Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі?
Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...

Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже.
А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 23 січ, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:04

sashaqbl там нема про що. Бобу б тактику загальновійськового бою засвоїти. А не лізти в складніше.
Вже пробували ганятись і МІГами. Це закінчується або ніяк, або погано. Для МіГа. Особливо вночі.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:05

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:12

для професійних борцунів з корупцією

https://tvoemisto.tv/news/kilkist_opodatkovanyh_elitnyh_avtomobiliv_na_lvivshchyni_vyrosla_u_47_raziv_159935.html?fbclid=IwAR3I7ql3akFHw7jpimcDmPJRyVn8O-GSiG4JvK63I1pOsqX2u41pGexpOuU
Упродовж 2023 рік на Львівщині оподаткували
337 елітних автомобілів, вартість яких становить понад 2,5 млн гривень.
Згідно з інформацією ДПСУ, у 2022 році кількість таких автомобілів становила
77 транспортних засобів,
юридичних осіб
2023 рік – 120 автівок;
2022 рік – 79 автівок.
А тепер аналіз
1 Львів це навіть не Київ , але врахуємо що тут море не бідних переселенців
2 За рік тільки 337-77=260 осіб купили авто вартістю більше 2,5 млн грн

То як - в Україні дика корупція де все швах?
Чи може нічого страшного в тому що за рік в Державі купується 5000 відносно дорогих авто ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:15

хочу закосити під флер, але сильно не плюйтесь.

серед наших місцевих депутатів й далі тягнуться чутки про наполегливе бажання ОП змінити За на любителя кави в Криму.
Пруфів не буде))
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:15

  Schmit написав:50+, і що це змінює? Є факт, що у WWII США мобілізували 18-40, і навіть совок - до 45. У нас же керманичі вирішили, що самі розумні, що можна ігнорити природні процеси і перемогти.

вони як флер вважають що старші люди "баласт"
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:17

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:
Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.

Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...

Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.

От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*

І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.

А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.


Заходити треба буде в те тецека, яке викликало.
Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.

Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги:
“оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш.
“другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями...
М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобто :)

Мені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки?
Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...”
А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...

Може досить займатися пропогандою ідей чучхе в окремо взятій Україні?
flyman
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