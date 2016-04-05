Bobua написав: Є вимога зайти в ТЦК. Хтось зайде, але “домовиться”. Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.
Переписування майна на дівок? Хай... Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...
Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності. Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення. Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.
От є у Законі отака стаття *Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*
І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.
А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює. Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю. Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей. Пробачається, пофігачується, минається. А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
Заходити треба буде в те тецека, яке викликало. Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.
Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги: “оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш. “другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями... М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобто
Мені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки? Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...” А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...
ЛАД написав:Вам будет легче от такого из уст Зеленского:
Да -- будет гараздо легче: станет понятно, что человек видит реальную картину и держит своих сограждан за соратников. (Школьный курс управления -- оно же менеджмент). А вот когда зеля сначала брешет про шашлыки/ЗНО, потом анонсирует собственно придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников) а потом нипойми куда хочет пол ляма народу загнать -- народ начинает задумываться о плане Б...
И не стоит забывать: Черчилю (в плане "Плана Б") было сильно легче -- у ниго не было Польши прямо под боком
1. Мне это и так понятно. 2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям". 3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского. 4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html 3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять... 4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно...
Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир. Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі? Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...
Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже. А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 23 січ, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав: Є вимога зайти в ТЦК. Хтось зайде, але “домовиться”. Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.
Переписування майна на дівок? Хай... Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...
Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності. Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення. Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.
От є у Законі отака стаття *Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*
І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.
А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює. Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю. Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей. Пробачається, пофігачується, минається. А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.
Заходити треба буде в те тецека, яке викликало. Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.
Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги: “оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш. “другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями... М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобто
Мені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки? Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...” А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...
Може досить займатися пропогандою ідей чучхе в окремо взятій Україні?