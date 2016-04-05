ЛАД написав:............... 2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям". 3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского. 4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
"Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Или всё же "сильно позже" или вообще не дали? Авиации нет и до сих пор. Они сами взялись бы наступать без поддержки с воздуха? Насчёт "не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку" - такое было. Но опять же, у нас были силы для этого, они нам дали достаточно средств, чтобы "пробивать одну точку"? Насколько понимаю, потому и пробовали бить в разных местах (а не "распылялись широким фронтом"!), чтобы найти точку, где оборона слабее, а не биться лбом в стену. Но, к сожалению, такой точки не нашлось.
3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять...
Вы, видимо пропустили, он так и говорит.
4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно..
. Лично Черчиллю было куда "деваться с подводной лодки". Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. Так у нас тоже всех в Польшу (или куда ещё) не примут. А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир. Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі? Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...
Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже. А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.
В "хвіст літаку" может появиться совсем другая ракета (не та, которая запущена по наземной цели). А появится эта ракета (значительно более дешёвая) с другого российского истребителя (а не с МиГ-31, или ТУ-95), который в это время может летать вблизи фронта, но вне зоны досягаемости наших ПВО.
Дюрі-бачі написав:Schmit Я ж про найгірший випадок (фронт уже десь в районі Хмельницького-Рівного), тоді всі 20 млн. дружно відступлять в Європу і ніякі кордони не втримають. Але найгірший випадок дуже малоймовірний.
Це вже коротенький фронт. Особливо для 20млн.
Хіба не краще закопатись-забетонуватись-триматись?
sashaqbl написав:Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже. А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.
У міга швидкість значно більша ніж у дрона, це вже проблема. у наших міг-29 рлс погано бачить дрон на фоні землі, треба більш продвинуті рлс. По дружньому вогню. Бо треба попереджати, а це не всюди можливо. Коли наші шахіди летять на росію бомбити то нам приходить повідомлення, щоб не збивали. А коли дрібнота та з різних частин то вже проблема. Якось сиділи на позиції з ЗУшкою і тут раптом як загуде, думали Ланцет якийсь, всі по норам, а виявилося сусідня рота вирішила біля нашої позиції свій дрон потестувати. Козли.