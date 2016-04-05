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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64456446644764486449>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:19

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...............
2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского.
4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.

2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше
https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html

"Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Или всё же "сильно позже" или вообще не дали? Авиации нет и до сих пор. Они сами взялись бы наступать без поддержки с воздуха?
Насчёт "не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку" - такое было. Но опять же, у нас были силы для этого, они нам дали достаточно средств, чтобы "пробивать одну точку"?
Насколько понимаю, потому и пробовали бить в разных местах (а не "распылялись широким фронтом"!), чтобы найти точку, где оборона слабее, а не биться лбом в стену. Но, к сожалению, такой точки не нашлось.

3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять...

Вы, видимо пропустили, он так и говорит.

4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно..
.
Лично Черчиллю было куда "деваться с подводной лодки". Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. Так у нас тоже всех в Польшу (или куда ещё) не примут.
А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:25

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир.
Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі?
Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...

Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже.
А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.

В "хвіст літаку" может появиться совсем другая ракета (не та, которая запущена по наземной цели). А появится эта ракета (значительно более дешёвая) с другого российского истребителя (а не с МиГ-31, или ТУ-95), который в это время может летать вблизи фронта, но вне зоны досягаемости наших ПВО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:29

  Дюрі-бачі написав:Schmit Я ж про найгірший випадок (фронт уже десь в районі Хмельницького-Рівного), тоді всі 20 млн. дружно відступлять в Європу і ніякі кордони не втримають.
Але найгірший випадок дуже малоймовірний.


Це вже коротенький фронт.
Особливо для 20млн.

Хіба не краще закопатись-забетонуватись-триматись?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:29

  Letusrock написав:хочу закосити під флер, але сильно не плюйтесь.

серед наших місцевих депутатів й далі тягнуться чутки про наполегливе бажання ОП змінити За на любителя кави в Криму.
Пруфів не буде))

Оце вже точно плітки.
Ставить разведчика Главкомом...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:30

  ЛАД написав:

Вам будет легче от такого из уст Зеленского:
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238

Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?

Англійців і Англію до того і в час війни не розкрадали як не в себе, тому і патріотизм... , до закінчення війни а не...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:32

  flyman написав:
  Schmit написав:50+, і що це змінює? Є факт, що у WWII США мобілізували 18-40, і навіть совок - до 45. У нас же керманичі вирішили, що самі розумні, що можна ігнорити природні процеси і перемогти.

вони як флер вважають що старші люди "баласт"

Які саме, гарячі, чи вже тепленькі?
З безкозиркою , чи без?
Крім сітківки, все інше нормально підклеєне, є чим порадувати філіпінку?
Тут чимало деталей.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:33

  Goodman написав:
  mephala написав:а може таки в першу чергу треба протягнути тих хто видав довідки?
а то в мене таке враження що лікарі які роздають ті довідки показали владі від плеча.

там лікарська порука , ніколи один одного не здасть.
у кожного лікаря своє кладовище і йому не варто на це нагдувати.


Все просто.

Просто везти “непридатного” на інше ВЛК, без історії хвороби і не залишати його наодинці з лікарями, аби не зміг заговорити зуби.
Лікар навіть не знатиме кого “здає”... :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:34

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:

Вам будет легче от такого из уст Зеленского:
Мені легше б було, аби прозвучала фраза Черчілля " Я Вам пропоную тільки кров, працю, сльози та піт". Але ж і цього не звучить Джерело: https://censor.net/ua/b3469238

Вам самому не понятно, что ничего другого сегодня он предложить не может?

Англійців і Англію до того і в час війни не розкрадали як не в себе, тому і патріотизм... , до закінчення війни а не...

До війни в них було що і кого розкрадать за межами країни.
Що і як було в середині, не знаю. Але сумніваюсь, що все було так уж "чинно і благородно".
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:34

  sashaqbl написав:Я не ППОшник, але наскільки я володію питанням, потужний наземний радар бачить точку в просторі. З певною ймовірністю він може її класифікувати, в залежності від відстані та положення в просторі(бо, о диво, різні обєкти мають різну площу розсіювання в залежності від кута, під яким їх опромінювати). Передати координати на МіГ можна мабуть по рації))) або по мобільному, Хотаб хай розкаже.
А звідки візьметсья ракета - в мене є статистика дружнього вогню по дронам на ЛБЗ. Вона дуже нехороша.

У міга швидкість значно більша ніж у дрона, це вже проблема. у наших міг-29 рлс погано бачить дрон на фоні землі, треба більш продвинуті рлс.
По дружньому вогню. Бо треба попереджати, а це не всюди можливо. Коли наші шахіди летять на росію бомбити то нам приходить повідомлення, щоб не збивали. А коли дрібнота та з різних частин то вже проблема. Якось сиділи на позиції з ЗУшкою і тут раптом як загуде, думали Ланцет якийсь, всі по норам, а виявилося сусідня рота вирішила біля нашої позиції свій дрон потестувати. Козли.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:35

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:хочу закосити під флер, але сильно не плюйтесь.

серед наших місцевих депутатів й далі тягнуться чутки про наполегливе бажання ОП змінити За на любителя кави в Криму.
Пруфів не буде))

Оце вже точно плітки.
Ставить разведчика Главкомом...

кадрові рішення Черчіля вже бачили не раз
flyman
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