Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні. Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин: 1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті. 2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку. 3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя. 4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2. 5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати) 6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний. Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.
І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають? Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду. Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші. Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".
можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами, а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Саме так, и пенсия ще не паложена и стаж не заработаешь
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Bobua написав: А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир.
Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі? Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...
Ракеті? Потужну РЛС А-50 відстежить, він відстежує всі зльоти і всі РЛС в УКраїні і наведе все що є у параші на знищення. Але НАТО нам допомагає практично цілодобовим патрулюванням Посейдонів і інших літаків РЕБ у акваторії ЧМ і інших місцях, скільки це коштує я хз але не дешево. п.с. тоб-то, повашому пілот МІГа чі СУшки очима виявляє крилату ракету, попередьно наведений "потужною РЛС" на квадрат 100на 100 км.? і збиває її з пушки ?
Bobua написав: В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Вам же з Успіхом не вистачає ... а ще краще влаштуватися в тецека і кошмарити ухилянтів волохатим валіком
Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.
flyman написав:можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами, а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
Я думаю роль "зубів дракона" дещо переоцінена(або сильно переоцінена). По аналогії з лінією Маннергейма, наприклад. Якою радянська пропаганда пояснювала невдачі Червоної армію. Але найбільших невдач(втрат) зазнала армія яка наступала зі сходу, де ніякої лінії Маннергейма не було.
Denik написав:Прильот по Усть-Лузі вплинув на експорт орківської нафти
Морські поставки російської нафти впали до мінімуму, зокрема, через атаку українського БПЛА
А впали ли? Основной источник бюджета параши именно нефтедоллары, за шо они воюют два года? Ви подумалі шо москалі нафту возять до китаю та індію через усть лугу? , міркую що через Охотское море а до туда трубопроводом или БАМ.