RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 644664476448644964506451>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:40

Маніфест того кому до 30

Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
yriksotnikov
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:40

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".


2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше
https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html

Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний.
Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.

І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають?
Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду.
Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші.
Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".

можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами,
а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33907
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:43

  Bobua написав:
  Goodman написав:
  mephala написав:а може таки в першу чергу треба протягнути тих хто видав довідки?
а то в мене таке враження що лікарі які роздають ті довідки показали владі від плеча.

там лікарська порука , ніколи один одного не здасть.
у кожного лікаря своє кладовище і йому не варто на це нагдувати.


Все просто.

Просто везти “непридатного” на інше ВЛК, без історії хвороби і не залишати його наодинці з лікарями, аби не зміг заговорити зуби.
Лікар навіть не знатиме кого “здає”... :)

Це приблизно, як 5 вольт направити в єлектромережу
Чи як, МіГами гонятись за ракетами

Порада "космического масштаба и космической же глупости"

Це як ?
Грижі в хребті візуально виявляти ? Чи виразку шлунку ? Чи зір ?
Чи хворобу серця ? Чи єпілепсію ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:44

  Vadim_ написав:
  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40

середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)

+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.

Саме так, и пенсия ще не паложена и стаж не заработаешь


В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати. :)

Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 24.08.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:50

  Bobua написав:
А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир. :)

Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі?
Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...

Ракеті?
Потужну РЛС А-50 відстежить, він відстежує всі зльоти і всі РЛС в УКраїні і наведе все що є у параші на знищення.
Але НАТО нам допомагає практично цілодобовим патрулюванням Посейдонів і інших літаків РЕБ у акваторії ЧМ і інших місцях, скільки це коштує я хз але не дешево.
п.с. тоб-то, повашому пілот МІГа чі СУшки очима виявляє крилату ракету, попередьно наведений "потужною РЛС" на квадрат 100на 100 км.? і збиває її з пушки ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:51

  Bobua написав:
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати. :)

Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?

Вам же з Успіхом не вистачає ... а ще краще влаштуватися в тецека і кошмарити ухилянтів волохатим валіком
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33907
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:53

  Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.

Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.
Water
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:54

  flyman написав:можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами,
а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба

Я думаю роль "зубів дракона" дещо переоцінена(або сильно переоцінена).
По аналогії з лінією Маннергейма, наприклад. Якою радянська пропаганда пояснювала невдачі Червоної армію. Але найбільших невдач(втрат) зазнала армія яка наступала зі сходу, де ніякої лінії Маннергейма не було.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 11.11.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:02

  Denik написав:Прильот по Усть-Лузі вплинув на експорт орківської нафти

Морські поставки російської нафти впали до мінімуму, зокрема, через атаку українського БПЛА

А впали ли?
Основной источник бюджета параши именно нефтедоллары, за шо они воюют два года?
Ви подумалі шо москалі нафту возять до китаю та індію через усть лугу? , міркую що через Охотское море а до туда трубопроводом или БАМ.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:12

  budivelnik написав:
https://tvoemisto.tv/news/kilkist_opodatkovanyh_elitnyh_avtomobiliv_na_lvivshchyni_vyrosla_u_47_raziv_159935.html?fbclid=IwAR3I7ql3akFHw7jpimcDmPJRyVn8O-GSiG4JvK63I1pOsqX2u41pGexpOuU
Упродовж 2023 рік на Львівщині оподаткували
337 елітних автомобілів, вартість яких становить понад 2,5 млн гривень.
Згідно з інформацією ДПСУ, у 2022 році кількість таких автомобілів становила
77 транспортних засобів,
юридичних осіб
2023 рік – 120 автівок;
2022 рік – 79 автівок.
А тепер аналіз
1 Львів це навіть не Київ , але врахуємо що тут море не бідних переселенців
2 За рік тільки 337-77=260 осіб купили авто вартістю більше 2,5 млн грн

То як - в Україні дика корупція де все швах?
Чи може нічого страшного в тому що за рік в Державі купується 5000 відносно дорогих авто ?

В стані шо завтра зайдуть танки орків :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 644664476448644964506451>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Vadim_ і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 21836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4857)
23.01.2024 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.