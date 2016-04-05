ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний. Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.
І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають? Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду. Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші. Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".
ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний. Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.
І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають? Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду. Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші. Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".
можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами, а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.
Саме так, и пенсия ще не паложена и стаж не заработаешь
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Bobua написав: А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості. А далі -- простий тир.
Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі? Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...
Ракеті? Потужну РЛС А-50 відстежить, він відстежує всі зльоти і всі РЛС в УКраїні і наведе все що є у параші на знищення. Але НАТО нам допомагає практично цілодобовим патрулюванням Посейдонів і інших літаків РЕБ у акваторії ЧМ і інших місцях, скільки це коштує я хз але не дешево. п.с. тоб-то, повашому пілот МІГа чі СУшки очима виявляє крилату ракету, попередьно наведений "потужною РЛС" на квадрат 100на 100 км.? і збиває її з пушки ?
Bobua написав: В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Вам же з Успіхом не вистачає ... а ще краще влаштуватися в тецека і кошмарити ухилянтів волохатим валіком
Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25. А ще і у війську. Рік чи два. Пенсія у 55років. І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.
flyman написав:можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами, а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
Я думаю роль "зубів дракона" дещо переоцінена(або сильно переоцінена). По аналогії з лінією Маннергейма, наприклад. Якою радянська пропаганда пояснювала невдачі Червоної армію. Але найбільших невдач(втрат) зазнала армія яка наступала зі сходу, де ніякої лінії Маннергейма не було.
Denik написав:Прильот по Усть-Лузі вплинув на експорт орківської нафти
Морські поставки російської нафти впали до мінімуму, зокрема, через атаку українського БПЛА
А впали ли? Основной источник бюджета параши именно нефтедоллары, за шо они воюют два года? Ви подумалі шо москалі нафту возять до китаю та індію через усть лугу? , міркую що через Охотское море а до туда трубопроводом или БАМ.