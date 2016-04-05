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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6446644764486449>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:37

  _hunter написав:
  ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".


2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше
https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html

Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний.
Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.

І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають?
Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду.
Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші.
Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:40

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".


2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше
https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html

Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний.
Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.

І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають?
Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду.
Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші.
Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".

можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами,
а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:43

  Bobua написав:
  Goodman написав:
  mephala написав:а може таки в першу чергу треба протягнути тих хто видав довідки?
а то в мене таке враження що лікарі які роздають ті довідки показали владі від плеча.

там лікарська порука , ніколи один одного не здасть.
у кожного лікаря своє кладовище і йому не варто на це нагдувати.


Все просто.

Просто везти “непридатного” на інше ВЛК, без історії хвороби і не залишати його наодинці з лікарями, аби не зміг заговорити зуби.
Лікар навіть не знатиме кого “здає”... :)

Це приблизно, як 5 вольт направити в єлектромережу
Чи як, МіГами гонятись за ракетами

Порада "космического масштаба и космической же глупости"

Це як ?
Грижі в хребті візуально виявляти ? Чи виразку шлунку ? Чи зір ?
Чи хворобу серця ? Чи єпілепсію ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:44

  Vadim_ написав:
  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40

середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)

+ до того що для 45+, а тим паче 50+, навіть якщо виживе і не повернеться інвалідом, з професії яка вимагає кваліфікації та підготовки, це білет в один кінець з професійного життя і, після повернення - безробітний з усіма наслідками, ІТ-шники так 100%, муха, напевно, підтвердить.

Саме так, и пенсия ще не паложена и стаж не заработаешь


В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати. :)

Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:50

  Bobua написав:
А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир. :)

Звідки візьметься “дорогуща ракета” у хвіст літаку, якщо летіли лише призначені в певні “адреси” на землі?
Хіба вони мають право “передумати” в процесі? “О. Щось дороге летить. Дай но зіб`ю. Чорт з ними, з тими центрами “прінятія рєшєній”...

Ракеті?
Потужну РЛС А-50 відстежить, він відстежує всі зльоти і всі РЛС в УКраїні і наведе все що є у параші на знищення.
Але НАТО нам допомагає практично цілодобовим патрулюванням Посейдонів і інших літаків РЕБ у акваторії ЧМ і інших місцях, скільки це коштує я хз але не дешево.
п.с. тоб-то, повашому пілот МІГа чі СУшки очима виявляє крилату ракету, попередьно наведений "потужною РЛС" на квадрат 100на 100 км.? і збиває її з пушки ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:51

  Bobua написав:
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати. :)

Невже аж так багатьом не вистачатиме вставання по будильнику і гострих відчуттів у транспорті у години пік?

Вам же з Успіхом не вистачає ... а ще краще влаштуватися в тецека і кошмарити ухилянтів волохатим валіком
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:53

  Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.

Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:54

  flyman написав:можна було не чекати "ешелованих зубів дракона", а вийти на Токмак-Мелітополь у 2022 і оточення Херсону би заграло іншими фарбами,
а ще "західні аналітики" писали, що по "стандартам НАТО" наступ на "ешеловані зуби" не відбувається без підтримки з неба

Я думаю роль "зубів дракона" дещо переоцінена(або сильно переоцінена).
По аналогії з лінією Маннергейма, наприклад. Якою радянська пропаганда пояснювала невдачі Червоної армію. Але найбільших невдач(втрат) зазнала армія яка наступала зі сходу, де ніякої лінії Маннергейма не було.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:02

  Denik написав:Прильот по Усть-Лузі вплинув на експорт орківської нафти

Морські поставки російської нафти впали до мінімуму, зокрема, через атаку українського БПЛА

А впали ли?
Основной источник бюджета параши именно нефтедоллары, за шо они воюют два года?
Ви подумалі шо москалі нафту возять до китаю та індію через усть лугу? , міркую що через Охотское море а до туда трубопроводом или БАМ.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:12

  budivelnik написав:
https://tvoemisto.tv/news/kilkist_opodatkovanyh_elitnyh_avtomobiliv_na_lvivshchyni_vyrosla_u_47_raziv_159935.html?fbclid=IwAR3I7ql3akFHw7jpimcDmPJRyVn8O-GSiG4JvK63I1pOsqX2u41pGexpOuU
Упродовж 2023 рік на Львівщині оподаткували
337 елітних автомобілів, вартість яких становить понад 2,5 млн гривень.
Згідно з інформацією ДПСУ, у 2022 році кількість таких автомобілів становила
77 транспортних засобів,
юридичних осіб
2023 рік – 120 автівок;
2022 рік – 79 автівок.
А тепер аналіз
1 Львів це навіть не Київ , але врахуємо що тут море не бідних переселенців
2 За рік тільки 337-77=260 осіб купили авто вартістю більше 2,5 млн грн

То як - в Україні дика корупція де все швах?
Чи може нічого страшного в тому що за рік в Державі купується 5000 відносно дорогих авто ?

В стані шо завтра зайдуть танки орків :(
Vadim_
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