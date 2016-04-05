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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6446644764486449
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:15

  ЛАД написав:До війни в них було що і кого розкрадать за межами країни.
Що і як було в середині, не знаю. Але сумніваюсь, що все було так уж "чинно і благородно".

Підараси теж імперія але є ньюанси.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Якось сиділи на позиції з ЗУшкою і тут раптом як загуде, думали Ланцет якийсь, всі по норам, а виявилося сусідня рота вирішила біля нашої позиції свій дрон потестувати. Козли.

Протилежна історія: вирішили політати в селі, 20 км від ЛБЗ. В селі була піхота. Попередили ротного. Збили...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:27

  Bobua написав:
Пенсія у 55років.

Кому, тим хто не хоче наразі захищати Батьківщину у ЗСУ ?
Не в відділку поліції чі мерії з тцк і прочей х*йн'й реальной України
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:29

  budivelnik написав:
  Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир.
Кривизна Землі...
Якщо БПЛА летить на висоті 20 метрів - то його теоретично можна побачити найбільше це за 10-15км..і то при певних умовах (є яри, русла рік які нижчі берегів, гірки різної висоти...)
Тепер уявіть
Якщо БПЛА летить з швидкістю в 150 км/год , то він буде в полі зору Радара максимум 10 хвилин....
Про ракету взагалі мовчу там менше хвилини
Тепер уявіть з якою швидкістю повинен рухатись кукурузник щоб з аеродрома на відстані в 100 км - спробувати перехопити БПЛА
Плюс врахуйте - з якою точністю він повинен вийти в точку щоб побачити БПЛА і відкрити вогонь + врахуйте що у випадку знаходження нашого літака -дії мобільних груп повинні бути зупинені щоб ні вони ні літак не потрапили під перехресний дружній вогонь.



  Hotab написав:budivelnik , все вірно.

Плюс нема самих «кукурузників»
Легкі літаки з гарматою і кулеметами могли б допомогти лише там, де зони зовсім неприкриті мобільними групами . А таких багато. Бо групи в основному поблизу міст і важливих обʼєктів . Решта ж території не має вразливих обʼєктів і зовсім не закрита. Там могли б розгулятися літаки. Але їх нема. Причому це дійсно мають бути літаки з власною РЛС . Та ще і яка вміє на фоні землі.


Про тривогу повідомляють же ж заздалегідь. І виганяють купу людей із закладів по всій країні. На вулиці. На мороз...
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?

Можна було би підіймати літаки.

Керування ними частково автоматизувати.

РЛС виявила щось.
Комп. миттєво підібрав найближчий літак чи вертоліт, проклав для нього оптимальний курс на перехоплення і вирівнювання швидкості.
Коли наближення достатнє -- вже працюватиме слабенька РЛС літака. А ще краще -- оптика.
І головна праця, яку розумні люди не мали би передавати у слизькі лапки злих і підступних АІ -- збити окупантське літадло дешевими патронами чи снарядами.
І потім хвалитись про це на увесь світ. Ми збили москвинську ракету 10млн$ патроном за 10$. У телевізорі путлєрь тупотітиме ногами, плюватиметься, брудно лаятиметься...
Про організаційні затрати і витрати на зліт всіх літаків -- не казати.
Головне -- показати велич Людини і безмір безсилля тупих орків. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?
Можна було би підіймати літаки.
Керування ними частково автоматизувати.

Ви хоча б Мавік автоматизували? Щоб вертався назад, коли пульт глушать?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:32

  Bobua написав:

В 45 років вже мало би бути років 20 стажу.

А пришол нежданчик в 1991 году , і то шо було на книжке 15000 рублей, ето однушка или жигуль , превратилось в кастюм сфетофор, знаете шо то такое?
Vadim_
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