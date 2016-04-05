Підараси теж імперія але є ньюанси.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 19:15
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Протилежна історія: вирішили політати в селі, 20 км від ЛБЗ. В селі була піхота. Попередили ротного. Збили...
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:27
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:29
Про тривогу повідомляють же ж заздалегідь. І виганяють купу людей із закладів по всій країні. На вулиці. На мороз...
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?
Можна було би підіймати літаки.
Керування ними частково автоматизувати.
РЛС виявила щось.
Комп. миттєво підібрав найближчий літак чи вертоліт, проклав для нього оптимальний курс на перехоплення і вирівнювання швидкості.
Коли наближення достатнє -- вже працюватиме слабенька РЛС літака. А ще краще -- оптика.
І головна праця, яку розумні люди не мали би передавати у слизькі лапки злих і підступних АІ -- збити окупантське літадло дешевими патронами чи снарядами.
І потім хвалитись про це на увесь світ. Ми збили москвинську ракету 10млн$ патроном за 10$. У телевізорі путлєрь тупотітиме ногами, плюватиметься, брудно лаятиметься...
Про організаційні затрати і витрати на зліт всіх літаків -- не казати.
Головне -- показати велич Людини і безмір безсилля тупих орків.
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:32
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