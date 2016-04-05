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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64476448644964506451>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:15

  ЛАД написав:До війни в них було що і кого розкрадать за межами країни.
Що і як було в середині, не знаю. Але сумніваюсь, що все було так уж "чинно і благородно".

Підараси теж імперія але є ньюанси.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Якось сиділи на позиції з ЗУшкою і тут раптом як загуде, думали Ланцет якийсь, всі по норам, а виявилося сусідня рота вирішила біля нашої позиції свій дрон потестувати. Козли.

Протилежна історія: вирішили політати в селі, 20 км від ЛБЗ. В селі була піхота. Попередили ротного. Збили...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:27

  Bobua написав:
Пенсія у 55років.

Кому, тим хто не хоче наразі захищати Батьківщину у ЗСУ ?
Не в відділку поліції чі мерії з тцк і прочей х*йн'й реальной України
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:29

  budivelnik написав:
  Bobua написав:А потужна наземна РЛС? Вистежить і виведе літак у хвіст. В зону видимості.
А далі -- простий тир.
Кривизна Землі...
Якщо БПЛА летить на висоті 20 метрів - то його теоретично можна побачити найбільше це за 10-15км..і то при певних умовах (є яри, русла рік які нижчі берегів, гірки різної висоти...)
Тепер уявіть
Якщо БПЛА летить з швидкістю в 150 км/год , то він буде в полі зору Радара максимум 10 хвилин....
Про ракету взагалі мовчу там менше хвилини
Тепер уявіть з якою швидкістю повинен рухатись кукурузник щоб з аеродрома на відстані в 100 км - спробувати перехопити БПЛА
Плюс врахуйте - з якою точністю він повинен вийти в точку щоб побачити БПЛА і відкрити вогонь + врахуйте що у випадку знаходження нашого літака -дії мобільних груп повинні бути зупинені щоб ні вони ні літак не потрапили під перехресний дружній вогонь.



  Hotab написав:budivelnik , все вірно.

Плюс нема самих «кукурузників»
Легкі літаки з гарматою і кулеметами могли б допомогти лише там, де зони зовсім неприкриті мобільними групами . А таких багато. Бо групи в основному поблизу міст і важливих обʼєктів . Решта ж території не має вразливих обʼєктів і зовсім не закрита. Там могли б розгулятися літаки. Але їх нема. Причому це дійсно мають бути літаки з власною РЛС . Та ще і яка вміє на фоні землі.


Про тривогу повідомляють же ж заздалегідь. І виганяють купу людей із закладів по всій країні. На вулиці. На мороз...
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?

Можна було би підіймати літаки.

Керування ними частково автоматизувати.

РЛС виявила щось.
Комп. миттєво підібрав найближчий літак чи вертоліт, проклав для нього оптимальний курс на перехоплення і вирівнювання швидкості.
Коли наближення достатнє -- вже працюватиме слабенька РЛС літака. А ще краще -- оптика.
І головна праця, яку розумні люди не мали би передавати у слизькі лапки злих і підступних АІ -- збити окупантське літадло дешевими патронами чи снарядами.
І потім хвалитись про це на увесь світ. Ми збили москвинську ракету 10млн$ патроном за 10$. У телевізорі путлєрь тупотітиме ногами, плюватиметься, брудно лаятиметься...
Про організаційні затрати і витрати на зліт всіх літаків -- не казати.
Головне -- показати велич Людини і безмір безсилля тупих орків. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?
Можна було би підіймати літаки.
Керування ними частково автоматизувати.

Ви хоча б Мавік автоматизували? Щоб вертався назад, коли пульт глушать?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:32

  Bobua написав:

В 45 років вже мало би бути років 20 стажу.

А пришол нежданчик в 1991 году , і то шо було на книжке 15000 рублей, ето однушка или жигуль , превратилось в кастюм сфетофор, знаете шо то такое?
Мне судьба дала шанс ету ситуацию как то выровнять к пенсии, но на книжке влёт , квартира или "сфетофор"... ничего себе разница
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:43

  flyman написав:
  Bobua написав:
  detroytred написав:
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Є вимога зайти в ТЦК.
Хтось зайде, але “домовиться”.
Тому для ускладнення корупції досить прописати у законі, що повторні “заходи” (через пів року) мають бути в інші ТЦК і ВЛК.

Переписування майна на дівок?
Хай...
Але і переписувач і отримувачі -- з часом дедалі ясніше бачитимуть його жалюгідність. Хай живуть з цим...[/quot



Пропис у Законі вже давно втратив своє значення непорушності.
Тим паче там, де нема чіткої відповідальності за це порушення.
Тобто за те, що *повторний* захід зробив не в інший тцк.

От є у Законі отака стаття
*Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Не повинно існувати ситуації, коли в одному закладі військові посадові особи (державні службовці) мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб або їм підпорядковуються.*

І що? Порушують начальники. Тупо і прямо самі порушують, і тут же розповідають іншим про необхідність дотримання законів.

А стосовно "їм жити з цим" так це і овсім нікого не хвилює.
Люди з гріхами опупезними спокійно живуть, і їм і всім пофіг, а не те що з жалюгідністю.
Тьотка травонула дітей насмерть купу в дітсадку (переплутавши сіль, зі словами - "та нічьо страшного, просеруться) і нічо живе з цим -- цвіте і пахне; всі з нею спілкуються,як нічого не бувало. Хоч і знають. Така природа людей.
Пробачається, пофігачується, минається.
А Ви про якись перепис майна, як тягар на душі.


Заходити треба буде в те тецека, яке викликало.
Бо лише у нього буде право внести ще одне відстрочення на 6міс(чи 3?) в держреєстр. Без внесення -- його все одно що нема. Взагалі. І “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх закладах країни.

Щодо позбавлення прав є такі цікаві книги:
“оповідь служниці” Етвуд -- за лічені дні у жінок не було ні праці, ні майна, ні рахунків... Лише залежність від чоловіків. “Морду цеглиною” в таких умовах вже не зробиш.
“другий чоловік” Трамбле -- чоловіки ніби і сильніші, але ходять в паранджах і не виступають. Бо виступаючих забивають палицями...
М`якший варіант “чоловіки під охороною” Мерля -- але теж “скромність прикрашає людину,” чоловіка тобто :)

Мені було би цікаво глянути, невже і справді десяток млн чоловіків в тилах аж так радо позбудуться прав на нерухомість, майно, рахунки?
Зараз у них є “горде звання -- стійкі ухилянти, боронителі законних прав і свобод, гаранти Конституції...”
А потім. Потім що? Стійке відчуття другосортності? Питати дозволу у мами/тітки/сестри... на витрати в ресторані з подружкою і на право привести її до себе додому? Ой, вже не до себе. Житло вже ж переписане...

Може досить займатися пропогандою ідей чучхе в окремо взятій Україні?


Може у “прекрасному світі ухилянства” підійдуть і отакі господині, взамін гарячих філіпінок?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:48

  Bobua написав:Про тривогу повідомляють же ж заздалегідь. І виганяють купу людей із закладів по всій країні. На вулиці. На мороз...
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?

Можна було би підіймати літаки.

Керування ними частково автоматизувати.

РЛС виявила щось.
Комп. миттєво підібрав найближчий літак чи вертоліт, проклав для нього оптимальний курс на перехоплення і вирівнювання швидкості.
Коли наближення достатнє -- вже працюватиме слабенька РЛС літака. А ще краще -- оптика.
І головна праця, яку розумні люди не мали би передавати у слизькі лапки злих і підступних АІ -- збити окупантське літадло дешевими патронами чи снарядами.
І потім хвалитись про це на увесь світ. Ми збили москвинську ракету 10млн$ патроном за 10$. У телевізорі путлєрь тупотітиме ногами, плюватиметься, брудно лаятиметься...
Про організаційні затрати і витрати на зліт всіх літаків -- не казати.
Головне -- показати велич Людини і безмір безсилля тупих орків. :)

Не все так просто.
Є у русскіх такий літачок як Міг-31, з дуже потужною РЛС, десь у році 2010 були у них навчання у Пермському краї по перехопленню крилатих ракет. Наводив їх на ракети літак ДРЛО А-50, пара Міг-31 ганялася за двома ракетами близько 50хв!!!
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:54

  Water написав:
  Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.

Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.


Ухилянти пояснювали, що не йдуть у військо, бо потім не знайдуть тил.праці. і стажу.

Намагаюсь розвіяти їхні сумніви.

А там диви і мобілізація піде як по маслу... :)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:55

  unicdima написав:
  Bobua написав:Про тривогу повідомляють же ж заздалегідь. І виганяють купу людей із закладів по всій країні. На вулиці. На мороз...
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?

Можна було би підіймати літаки.

Керування ними частково автоматизувати.

РЛС виявила щось.
Комп. миттєво підібрав найближчий літак чи вертоліт, проклав для нього оптимальний курс на перехоплення і вирівнювання швидкості.
Коли наближення достатнє -- вже працюватиме слабенька РЛС літака. А ще краще -- оптика.
І головна праця, яку розумні люди не мали би передавати у слизькі лапки злих і підступних АІ -- збити окупантське літадло дешевими патронами чи снарядами.
І потім хвалитись про це на увесь світ. Ми збили москвинську ракету 10млн$ патроном за 10$. У телевізорі путлєрь тупотітиме ногами, плюватиметься, брудно лаятиметься...
Про організаційні затрати і витрати на зліт всіх літаків -- не казати.
Головне -- показати велич Людини і безмір безсилля тупих орків. :)

Не все так просто.
Є у русскіх такий літачок як Міг-31, з дуже потужною РЛС, десь у році 2010 були у них навчання у Пермському краї по перехопленню крилатих ракет. Наводив їх на ракети літак ДРЛО А-50, пара Міг-31 ганялася за двома ракетами близько 50хв!!!

Тобто і Ф16, які нам колись можливо дадуть, також будуть безтолковим знарядям проти крилатих ракет?
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