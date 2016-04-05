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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6448644964506451>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:59

  Water написав:
  Bobua написав:В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.

Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.


ПФ:
Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи, яким виповнилося: 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу; 63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу; 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:00

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?
Можна було би підіймати літаки.
Керування ними частково автоматизувати.

Ви хоча б Мавік автоматизували? Щоб вертався назад, коли пульт глушать?


Наші літаки над нашою землею за десятки км від фронту і глушать? :?: :shock:
Хто ці паскуди? :x
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:14

  Schmit написав:Тобто і Ф16, які нам колись можливо дадуть, також будуть безтолковим знарядям проти крилатих ракет?

Про подібні навчання на ф-16 я не знаю, тому не маю даних. Треба дивитися які там будуть БРЛС, як вони бачать цілі на фоні землі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ...

lapay, где ты ?

И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшие

Это не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:20

  Vadim_ написав:
  drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.

Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?


У вас що, нема родичів 17-18? В переважної більшості однокласників мого племінника фізичні та морально-емоційні кондиції відповідають десь 15-16 мого часу. Ми як проводили вільний час коли навчались в школі-футбол, велік, лижі і т.п.+усілякі хоббі, дворові розбірки та дівчата. А зараз бачу тільки смартфон, комп та ігрова приставка.
А 50+ то звісно інша крайність, яка теж впливає на результат.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:23

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  Bobua написав:
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу.

А пришол нежданчик в 1991 году , і то шо було на книжке 15000 рублей, ето однушка или жигуль , превратилось в кастюм сфетофор, знаете шо то такое?
Мне судьба дала шанс ету ситуацию как то выровнять к пенсии, но на книжке влёт , квартира или "сфетофор"... ничего себе разница

Слух, ты вроде писал, что тебе ещё нет и 60-ти ... и тогда какие 15000 рублей на книжке в 1991 году и пенсия ?

Сколько мне какя тебе разница?
Чі москалям важливо?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:27

  drevlyanin написав:
  Vadim_ написав:
  drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.

Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?


У вас що, нема родичів 17-18? В переважної більшості однокласників мого племінника фізичні та морально-емоційні кондиції відповідають десь 15-16 мого часу. Ми як проводили вільний час коли навчались в школі-футбол, велік, лижі і т.п.+усілякі хоббі, дворові розбірки та дівчата. А зараз бачу тільки смартфон, комп та ігрова приставка.
А 50+ то звісно інша крайність, яка теж впливає на результат.

Є видалення , тут і на разі , тому питання проне наразі
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 23 січ, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:28



Мене наприклад дивує, що той "охфіс" з комуняцкими закидонами, досі багато хто підтримує.
Якийсь колективний Стокгольмський синдром.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:30

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.


І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.


Им, тем кто принимает решение, важно не то что из 20 летнего проще всего сделать бойца, а то что у него родители как раз в том возрасте когда с одной стороны "еще почти все можешь" а с другой уже и "дедушка старый ему все равно" и могут за детей и Майдан сделать
katso
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:37

  katso написав:"еще почти все можешь" могут за детей и Майдан сделать
могут и за себя с таким же успехом. Поэтому в Киеве не пакуют. У меня за 2 года войны один раз документы проверили. Теперь их не проверяют даже на вокзале. А понаехи с других городов майданы не делают.
vitaliiangel
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