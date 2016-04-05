|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:59
Water написав: Bobua написав:
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу. І 5 у ВиШі. 25 з необхідних 25.
А ще і у війську. Рік чи два.
Пенсія у 55років.
І не обов`язково починати жити вже аж на пенсії. Можна і раніше почати.
Звичайний громадянин не може вийти на пенсію раніше 60 років. У 2024 році шоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стажу більше 31 року.
ПФ:Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи, яким виповнилося: 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу; 63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу; 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33907
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:00
sashaqbl написав: Bobua написав:
Десь аж від Каспію ті ракети відстежують?
Можна було би підіймати літаки.
Керування ними частково автоматизувати.
Ви хоча б Мавік автоматизували? Щоб вертався назад, коли пульт глушать?
Наші літаки над нашою землею за десятки км від фронту і глушать?
Хто ці паскуди?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:14
Schmit написав:
Тобто і Ф16, які нам колись можливо дадуть, також будуть безтолковим знарядям проти крилатих ракет?
Про подібні навчання на ф-16 я не знаю, тому не маю даних. Треба дивитися які там будуть БРЛС, як вони бачать цілі на фоні землі.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2521
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:18
Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ...
lapay, где ты ?
И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшие
Это не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9039
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:20
Vadim_ написав: drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних
то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.
Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?
У вас що, нема родичів 17-18? В переважної більшості однокласників мого племінника фізичні та морально-емоційні кондиції відповідають десь 15-16 мого часу. Ми як проводили вільний час коли навчались в школі-футбол, велік, лижі і т.п.+усілякі хоббі, дворові розбірки та дівчата. А зараз бачу тільки смартфон, комп та ігрова приставка.
А 50+ то звісно інша крайність, яка теж впливає на результат.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:23
pesikot написав: Vadim_ написав: Bobua написав:
В 45 років вже мало би бути років 20 стажу.
А пришол нежданчик в 1991 году , і то шо було на книжке 15000 рублей, ето однушка или жигуль , превратилось в кастюм сфетофор, знаете шо то такое?
Мне судьба дала шанс ету ситуацию как то выровнять к пенсии, но на книжке влёт , квартира или "сфетофор"... ничего себе разница
Слух, ты вроде писал, что тебе ещё
нет и 60-ти ... и тогда какие 15000 рублей на книжке в 1991 году и пенсия ?
Сколько мне какя тебе разница?
Чі москалям важливо?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3048
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:27
drevlyanin написав:
У вас що, нема родичів
Vadim_ написав: drevlyanin написав:
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних
то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.
Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?
17-18? В переважної більшості однокласників мого племінника фізичні та морально-емоційні кондиції відповідають десь 15-16 мого часу. Ми як проводили вільний час коли навчались в школі-футбол, велік, лижі і т.п.+усілякі хоббі, дворові розбірки та дівчата. А зараз бачу тільки смартфон, комп та ігрова приставка.
А 50+ то звісно інша крайність, яка теж впливає на результат.
Є видалення , тут і на разі , тому питання проне наразі
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 23 січ, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3048
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:28
_Mykola_ написав:Офіс простих рішень. Що Вас дивує
?
Мене наприклад дивує, що той "охфіс" з комуняцкими закидонами, досі багато хто підтримує.
Якийсь колективний Стокгольмський синдром.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:30
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.
Им, тем кто принимает решение, важно не то что из 20 летнего проще всего сделать бойца, а то что у него родители как раз в том возрасте когда с одной стороны "еще почти все можешь" а с другой уже и "дедушка старый ему все равно" и могут за детей и Майдан сделать
-
katso
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:37
katso написав:
"еще почти все можешь" могут за детей и Майдан сделать
могут и за себя с таким же успехом. Поэтому в Киеве не пакуют. У меня за 2 года войны один раз документы проверили. Теперь их не проверяют даже на вокзале. А понаехи с других городов майданы не делают.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21805
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|165073
|
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
|
|6076
|553583
|
|
|1
|21837
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|