Додано: Вів 23 січ, 2024 20:46

pesikot написав: Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ...



lapay, где ты ?



И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшие



Это не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ..., где ты ?И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшиеЭто не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты

Про це писав і НТ.Уявіть, що в світі все ж таки існує не тільки пряма логіка.Тим паче у нашого ворога.Чи просто так їх називають орками тощо?Тобто в них інша логіка.*Хоча він одержимий діями Росії на полі бою та тим, що він вважає своєю історичною місією повернути "споконвічні російські землі", він дуже хоче, щоб більшість росіян продовжували жити нормальним життям. Готуючи Росію до багаторічної війни, він тихо намагається дати зрозуміти, що готовий її закінчити, йдеться у матеріалі.*Зрозуміло, що за припинення вогню (війни?), оркостан буде вимагати сплату -- як мінімум, захоплені території. Як максимум, нейтральний статус, денаціфікація і т.д.Максимум - це близько до повної капітуляції.Але на початку всіх переговорів сторони виставляють максимальні вимоги.Наша максимальна вимога -- кордони 91, репарації.Інша справа, що ні в які бамаги-підписи вже ніхто не повірить. Ні ми, ні вони.Тому їх і нема цих перемовин.Чому наші посадовці відмовляються їх провести і де-факто отримати, показати світу, що оркостан не згоден на наші (офіційно за міжнародними правилами справедливі вимоги до агресора)?Що ми від цього втрачаємо?Може є в кого думки.Мені на думку спадає одне -- а яку мінімальну вимогу ми можемо висунути, щоб це не було зрадою?От яку?Тобто в нас є тільки максимум.