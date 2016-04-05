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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6448644964506451
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:46



Кто его туда пустил вообще? Он понимает что такое заявление это плевок украинским старикам которые здесь получают пенсию которой на жизнь не хватает? Казалось бы не можешь сам обепечить социальную поддержку своим гражданам так сиди себе молчи в тряпочку раз соседи помогают, но неет надо такое сморозить... С таким деятелями агентам кремля нечего делать...
katso
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:46

  pesikot написав:Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ...

lapay, где ты ?

И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшие

Это не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты

Про це писав і НТ.
Уявіть, що в світі все ж таки існує не тільки пряма логіка.
Тим паче у нашого ворога.
Чи просто так їх називають орками тощо?
Тобто в них інша логіка.

*Хоча він одержимий діями Росії на полі бою та тим, що він вважає своєю історичною місією повернути "споконвічні російські землі", він дуже хоче, щоб більшість росіян продовжували жити нормальним життям. Готуючи Росію до багаторічної війни, він тихо намагається дати зрозуміти, що готовий її закінчити, йдеться у матеріалі.*
https://suspilne.media/646242-putin-tih ... raini-nyt/

Зрозуміло, що за припинення вогню (війни?), оркостан буде вимагати сплату -- як мінімум, захоплені території. Як максимум, нейтральний статус, денаціфікація і т.д.
Максимум - це близько до повної капітуляції.
Але на початку всіх переговорів сторони виставляють максимальні вимоги.
Наша максимальна вимога -- кордони 91, репарації.


Інша справа, що ні в які бамаги-підписи вже ніхто не повірить. Ні ми, ні вони.
Тому їх і нема цих перемовин.

Чому наші посадовці відмовляються їх провести і де-факто отримати, показати світу, що оркостан не згоден на наші (офіційно за міжнародними правилами справедливі вимоги до агресора)?
Що ми від цього втрачаємо?
Може є в кого думки.

Мені на думку спадає одне -- а яку мінімальну вимогу ми можемо висунути, щоб це не було зрадою?
От яку?
Тобто в нас є тільки максимум.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 січ, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:49

  Vadim_ написав:
Є видалення , тут і на разі , тому питання проне наразі




Увесь день працював і був здивований вашой увагой .Не писав ,не читав , не жав на кнопку .....
Перечитав ваші повідомлення за сьогодні .
Находжусь у простраціі .

Хто вам робив лоботомію ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:07

  холява написав:
  Vadim_ написав:
Є видалення , тут і на разі , тому питання проне наразі




Увесь день працював і був здивований вашой увагой .Не писав ,не читав , не жав на кнопку .....
Перечитав ваші повідомлення за сьогодні .
Находжусь у простраціі .

Хто вам робив лоботомію ?

Не можу зрозуміти , бан і видалення
Робить штучний інтелект?
Vadim_
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