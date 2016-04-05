Bobua написав: В 45 років вже мало би бути років 20 стажу.
А пришол нежданчик в 1991 году , і то шо було на книжке 15000 рублей, ето однушка или жигуль , превратилось в кастюм сфетофор, знаете шо то такое? Мне судьба дала шанс ету ситуацию как то выровнять к пенсии, но на книжке влёт , квартира или "сфетофор"... ничего себе разница
Слух, ты вроде писал, что тебе ещё нет и 60-ти ... и тогда какие 15000 рублей на книжке в 1991 году и пенсия ?
Сколько мне какя тебе разница? Чі москалям важливо?
drevlyanin написав: Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.
Чим вони відрізняються від попередніх, я в 18 намотав онучі і взув кірзачі а тепер в 50+ знову в окоп, це не дурня?
У вас що, нема родичів 17-18? В переважної більшості однокласників мого племінника фізичні та морально-емоційні кондиції відповідають десь 15-16 мого часу. Ми як проводили вільний час коли навчались в школі-футбол, велік, лижі і т.п.+усілякі хоббі, дворові розбірки та дівчата. А зараз бачу тільки смартфон, комп та ігрова приставка. А 50+ то звісно інша крайність, яка теж впливає на результат.
Є видалення , тут і на разі , тому питання проне наразі
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 23 січ, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте. Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25? Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.
Им, тем кто принимает решение, важно не то что из 20 летнего проще всего сделать бойца, а то что у него родители как раз в том возрасте когда с одной стороны "еще почти все можешь" а с другой уже и "дедушка старый ему все равно" и могут за детей и Майдан сделать
Кто его туда пустил вообще? Он понимает что такое заявление это плевок украинским старикам которые здесь получают пенсию которой на жизнь не хватает? Казалось бы не можешь сам обепечить социальную поддержку своим гражданам так сиди себе молчи в тряпочку раз соседи помогают, но неет надо такое сморозить... С таким деятелями агентам кремля нечего делать...
pesikot написав:Кстати, ещё недавно тут многие писали - Путин готов к прекращению огня, Путин готов к прекращению огня ...
lapay, где ты ?
И сегодня, в очередной раз, по Украине хреначили ракетами. Есть погибшие
Это не готовность к прекращению огня, это готовность уничтожать всё до чего долетят ракеты
Про це писав і НТ. Уявіть, що в світі все ж таки існує не тільки пряма логіка. Тим паче у нашого ворога. Чи просто так їх називають орками тощо? Тобто в них інша логіка.
*Хоча він одержимий діями Росії на полі бою та тим, що він вважає своєю історичною місією повернути "споконвічні російські землі", він дуже хоче, щоб більшість росіян продовжували жити нормальним життям. Готуючи Росію до багаторічної війни, він тихо намагається дати зрозуміти, що готовий її закінчити, йдеться у матеріалі.* https://suspilne.media/646242-putin-tih ... raini-nyt/
Зрозуміло, що за припинення вогню (війни?), оркостан буде вимагати сплату -- як мінімум, захоплені території. Як максимум, нейтральний статус, денаціфікація і т.д. Максимум - це близько до повної капітуляції. Але на початку всіх переговорів сторони виставляють максимальні вимоги. Наша максимальна вимога -- кордони 91, репарації.
Інша справа, що ні в які бамаги-підписи вже ніхто не повірить. Ні ми, ні вони. Тому їх і нема цих перемовин.
Чому наші посадовці відмовляються їх провести і де-факто отримати, показати світу, що оркостан не згоден на наші (офіційно за міжнародними правилами справедливі вимоги до агресора)? Що ми від цього втрачаємо? Може є в кого думки.
Мені на думку спадає одне -- а яку мінімальну вимогу ми можемо висунути, щоб це не було зрадою? От яку? Тобто в нас є тільки максимум.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 січ, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............... 2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям". 3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского. 4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
"Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Или всё же "сильно позже" или вообще не дали? Авиации нет и до сих пор. Они сами взялись бы наступать без поддержки с воздуха? Насчёт "не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку" - такое было. Но опять же, у нас были силы для этого, они нам дали достаточно средств, чтобы "пробивать одну точку"? Насколько понимаю, потому и пробовали бить в разных местах (а не "распылялись широким фронтом"!), чтобы найти точку, где оборона слабее, а не биться лбом в стену. Но, к сожалению, такой точки не нашлось.
3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять...
Вы, видимо пропустили, он так и говорит.
4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно..
. Лично Черчиллю было куда "деваться с подводной лодки". Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. Так у нас тоже всех в Польшу (или куда ещё) не примут. А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
>>> "Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Говорят, что все, что считали необходимым/достаточным -- дали. Кто из "них" двоих врет (после шашлыки/ЗНО) спрашивать, наверное, излишне...
>>> он так и говорит. _заговорил_ -- примерно через месяц после. Но то такэ...
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место. _настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
>>> Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. этих "многих" -- было сильно меньше, чем тех "не всех", что может принять одна только Польша
Но да -- как мы уже когда-то обсуждали: времена тогда были сильно другие -- народ на пропаганду гораздо сильнее клевал.
ЛАД написав:2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".
2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html
Бити в одну точку це означає сконцентрувати війська в одній точці. А противник буде спати? Ні він усі засоби ураження(артилерія, авіація) також "сконцентрує в цій точці". Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний. Починати в травні? - не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня.
І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають? Може у них є досвід подолання сильнішого суперника? - Нуль досвіду. Може вони краще орієнтуються в ситуації? - Напевне гірше ніж наші. Ви сильно переоцінюєте "західних аналітиків" і їх "поради".
>>> Втрати з нашого боку були б жахливі, а результат сумнівний. то ли дело сейчас?
>>> не думаю що була прям велика різниця в травні чи на початку серпня. ну да: ешелонированная или нет оборона -- вообще никакой разницы
>>> І взагалі з чого ви взяли що "західні аналітики" щось вміють чи знають? в 27м-30х годах -- узнаем
Успіх написав:значить, не все так погано в нашому королівстві?!
шоб больше не писал что тебе плохо! тут с красной икры на корочку чёрного хлеба мучаюсь и то не жалуюсь.
Та я хіба пишу, що погано? Все пучком!
- сьогодні отримав убд, яке виписано було ще в жовтні!(тобто, з жовтня і до тепер воно мене чекало/не мав можливості забрати)🤦🏻 - прихворів(бронхіт/кашель) - орки йдуть на прорив танками! - половина автівок в ремонті(в одній - міняємо мотор ) - залучаємо волонтерів, бо не даємо ради ці всі ремонти/запчастини оплатити! - тут, чим далі, тим більше "сам за себе" і дуже мало "справжніх побратимів"! - жага дембелю місцями зриває дах!(у багатьох)