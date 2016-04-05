ЛАД написав:

_hunter написав: ЛАД написав: ...............

2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".

3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского.

4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял. ...............2. "придуманное Наступленьище (наперекор всем рекомендация союзников)" - это Вы о 2023? Практически уверен, что "партнёры" (а не союзники - таких у нас нет) говорили: "Мы вам дали кучу оружия, которое вы требовали, покажите результат". А не "наперекор всем рекомендациям".3. "Полляма" - требование военных, а не Зеленского.4. Насчёт "Польши прямо под боком" не понял.

2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше

https://zn.ua/war/v-mae-ssha-ne-mohli-p ... ja-wp.html 2. Да, про него: где-то была статья (та, что ниже -- не она, но похожа), что западные аналитики чуть ли не требовали не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку. И требовали, соответственно, начинать сильно раньше

3. Опять же: он ВГК или кто? -- так и скажи "человеческим голосом" -- военные просят лям, но я из экономики могу 100тыщ изъять...

4. Черчиль мог так сказать, потому, что тогда "с подводной лодки" деваться действительно было некуда. Сейчас же аналогичные слова прозвучат как минимум лицемерно..

"Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Или всё же "сильно позже" или вообще не дали? Авиации нет и до сих пор. Они сами взялись бы наступать без поддержки с воздуха?Насчёт "не распыляться широким фронтом, а пробивать одну точку" - такое было. Но опять же, у нас были силы для этого, они нам дали достаточно средств, чтобы "пробивать одну точку"?Насколько понимаю, потому и пробовали бить в разных местах (а не "распылялись широким фронтом"!), чтобы найти точку, где оборона слабее, а не биться лбом в стену. Но, к сожалению, такой точки не нашлось.Вы, видимо пропустили, он так и говорит.Черчиллю было куда "деваться с подводной лодки". Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. Так у нас тоже всех в Польшу (или куда ещё) не примут.Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.