Додано: Вів 23 січ, 2024 22:04

yama написав: не треба вигадувати велосипед все вже придумано

https://dev.ua/news/aitiets-1705835417

https://www.linkedin.com/signup/cold-jo ... 1160985600 не треба вигадувати велосипед все вже придумано

1. Перша чергаЗа прикладом Ізраїлю, в першу чергу мобілізації підлягають всі найближчі родичі призовного віку (18-60р.) чоловічої статі всього вищого політичного керівництва країни — Офісу Президента Україні, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного та Конституційного судів України.2. Друга чергаВ другу чергу мобілізації підлягають всі скорочені державні чиновники, службовці, урядовці, працівники держпідприємств.Для цього необхідно провести тотальну оптимізацію і скорочення державного апарату. Де це можливо, замінити державних чиновників і службовців чоловічої статі призовного віку особами жіночої статі, а також демобілізованими ветеранами Сил оборони України. Всі посади в ТЦК в незалежності від службового звання, повинні займати демобілізовані ветерани Сил оборони України.3. Третя чергаВ третю чергу мобілізації підлягають не менше 10% особового складу всіх діючих структурних підрозділів державного апарату України, судів, прокуратури, СБУ, Національної поліції, а також всі не ветерани працівники ТЦК. Для цього необхідно провести оптимізацію держапарату, збільшити ефективність його роботи, зменшити відпустки, вихідні і святкові дні для чиновників. Перебування на будь-якій державній службі, робота в будь яких державних органах не повинна бути індульгенцією від військової служби для 100% особового складу структурних підрозділів цих державних органів.Також під мобілізацію в цій черговості підпадають всі найближчі родичі всієї гілки виконавчої влади, влади на місцях, чиновників, держ. службовців, керівників держ. підприємств тощо.4. Четверта чергаВ четверту чергу мобілізації підлягають всі пенсіонери призовного віку (до 60 років) силових структур, системи МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Міноборони, Прикордонної служби, Служби транспорту, Митної служби, а також пенсіонери-чиновники.Як відомо, працівники силових структур користуються привілейованими правами виходу на пенсію після 20-25 років служби, а також отримують високі спецпенсії за рахунок платників податків. Більшість з цих службовців не перебувають на обліках в ТЦК, натомість вони перебувають на спецобліках вище перелічених структур, до яких ТЦК не мають доступу.В результаті цього, в країні нараховуються десятки або сотні тисяч «пенсіонерів» силових структур призовного віку, які не призиваються на військову службу через статус «пенсіонера» і відстуність обліку у ТЦК.Всі вище зазначені спецобліки повинні бути ліквідовані, а всі їхні дані передані в ТЦК для мобілізації.5. Пята чергаВ п’яту чергу мобілізації підлягають ув’язнені, які на добровільних засадах виявлять бажання приєднатися до сил оборони України замість перебування у місцях позбавлення волі.Термін служби у Силах оборони повинен зараховуватися їм до терміну перебування у місцях позбавлення волі у співвідношенні 1 до 1. Держава повинна створити умови і механізми для мобілізації таких осіб у сили оборони України. Ці люди повинні мати таке саме право і обов’язки щодо добровільного захисту держави, як і всі решта громадяни України.6. Шоста чергаВ шосту чергу підлягають мобілізації всі чоловіки призовного віку, які НЕЗАКОННО виїхали за межі території України після 24 лютого 2022 року. Держава повинна створити умови і механізми для повернення цих людей з-за кордону і їх подальшої можливої мобілізації.В іншому випадку держава, вище політичне керівництво і відповідні державні чиновники повинні нести кримінальну відповідальність за неможливість забезпечення безпеки і охорони державного кордону.7. Остання чергаВ останню чергу мобілізації підлягають громадяни України, які офіційно працюють і платять податки, ФОПи, власники бізнесів і підприємств, приватні підприємці, громадяни, найближчі родичі яких вже мобілізовані, або були мобілізовані.Порядок мобілізаціїДержава повинна визначити максимальну кількість мобілізованих осіб з однієї сім'ї. Найближчі родичі мобілізованих осіб, повинні отримувати відстрочку від мобілізації.Мобілізація повинна бути справедлива, послідовна, за чітко визначеними правилами і пріоритетами.Мобілізація в обов’язковому порядку повинна проводитися у вище зазначеній послідовній черговості, з також з дотриманням всіх законів України, прав людини і громадянина.Щодо вже мобілізованих осіб, держава повинна визначити чіткі, однозначні і зрозумілі умови і правила демобілізації.Держава повинна надати достатні, рівні і справедливі фінансові гарантії для мобілізованих і демобілізованих осіб.Держава повинна гарантувати пожиттєве фінансове утримання в розмірі не менше $1000 на місяць за офіційним курсом Національного банку України для всіх людей які, отримали інвалідність, або інші фізичні, психологічні травми в результаті оборони України.