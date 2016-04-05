RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 64496450645164526453>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:38

  yama написав:не треба вигадувати велосипед все вже придумано
https://dev.ua/news/aitiets-1705835417

я почти слово в слово это же предлгал. Создать реестр кто сколько чего получил от государства. Квартиры, миллионные зарплаты и т.д. Сверху списка - подлежат мобилизации в первую очередь. Потом бюджетники силовики, ветераны милиции. В последнюю очередь те кто не получил от государства ничего. В этом хотя бы логика есть.
  Успіх написав:прихворів(бронхіт/кашель)
хреново. такое запускать нельзя. Грелка. Постельнй режим. Обильное питьё, муколитики (лазолван). могу выслать перцовый гель. мгновенно согревает. Пиши куда. Или сам купи https://farmasiua.com.ua/rus/shop/masaz ... l-farmasi/

Бальзам-гель для массажа Farmasi паприка и чили содержит экстракты красного перца, паприки, имбиря, крапивы, ментола и эфирные масла, которые успокаивают тело и душу после долгого напряженного дня.

Экстракты красного перца и чили действуют как кондиционирующие ингредиенты, которые эффективно улучшают состояние кожи, ускоряют циркуляцию крови и согревают кожу.

Экстракт имбиря способствует выработке коллагена и повышает элластичность кожи.

Экстракт крапивы успокаивает и расслабляет кожу, а ментол придает ей чувство свежести.



Рекомендуется наносить массирующими движениями на проблемные участки.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 21:49, всього редагувалось 7 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:46

  vitaliiangel написав:
  yama написав:не треба вигадувати велосипед все вже придумано
https://dev.ua/news/aitiets-1705835417

я почти слово в слово это же предлгал. Создать реестр кто сколько чего получил от государства. Квартиры, миллионные зарплаты и т.д. Сверху списка - подлежат мобилизации в первую очередь. Потом бюджетники силовики, ветераны милиции. В последнюю очередь те кто не получил от государства ничего. В этом хотя бы логика есть.

В первую очередь тех, кто не платил налоги и накупил недвиги на сотни тысяч долларов ...

Не доплатил ? Значит, дорабатывай ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:48

Якби ви знали паничі...!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:прихворів(бронхіт/кашель)
хреново. такое запускать нельзя. Грелка. Постельнй режим. Обильное питьё, лазолван.

Ага, ага...
А завтра на вогневу на 4 доби "бац"! :shock:
(вже вписаний в БРку) :lol:
Добре, що там буржуйку "кочегаремо"! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:55

  Успіх написав:А завтра на вогневу на 4 доби "бац"!
когда были морозы, я даже каруселил с 2мя термосами разных напитков. Тоже огневые позиции у некоторых банков. Приходилось брать валюту штурмом.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:03

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А завтра на вогневу на 4 доби "бац"!
когда были морозы, я даже каруселил с 2мя термосами разных напитков.

А в нас тут був мороз, на другий день дощ, а потім знов мороз і т.д :mrgreen:

Головне, вискакуєш з теплого бліндажа(кочегаремо буржуйку) на мороз, чи дощ... робиш свою роботу і знову біжиш в бліндаж...
І серед ночі буває теж(іноді по декілька разів)

Тож, в 40+ служити в ЗСУ, а тим паче, перебувати на фронті - саме те, що треба!👍 :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:04

Альтернативий закон мобілізації

  yama написав:не треба вигадувати велосипед все вже придумано
https://dev.ua/news/aitiets-1705835417
https://www.linkedin.com/signup/cold-jo ... 1160985600


1. Перша черга
За прикладом Ізраїлю, в першу чергу мобілізації підлягають всі найближчі родичі призовного віку (18-60р.) чоловічої статі всього вищого політичного керівництва країни — Офісу Президента Україні, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного та Конституційного судів України.

2. Друга черга
В другу чергу мобілізації підлягають всі скорочені державні чиновники, службовці, урядовці, працівники держпідприємств.

Для цього необхідно провести тотальну оптимізацію і скорочення державного апарату. Де це можливо, замінити державних чиновників і службовців чоловічої статі призовного віку особами жіночої статі, а також демобілізованими ветеранами Сил оборони України. Всі посади в ТЦК в незалежності від службового звання, повинні займати демобілізовані ветерани Сил оборони України.

3. Третя черга
В третю чергу мобілізації підлягають не менше 10% особового складу всіх діючих структурних підрозділів державного апарату України, судів, прокуратури, СБУ, Національної поліції, а також всі не ветерани працівники ТЦК. Для цього необхідно провести оптимізацію держапарату, збільшити ефективність його роботи, зменшити відпустки, вихідні і святкові дні для чиновників. Перебування на будь-якій державній службі, робота в будь яких державних органах не повинна бути індульгенцією від військової служби для 100% особового складу структурних підрозділів цих державних органів.

Також під мобілізацію в цій черговості підпадають всі найближчі родичі всієї гілки виконавчої влади, влади на місцях, чиновників, держ. службовців, керівників держ. підприємств тощо.

4. Четверта черга
В четверту чергу мобілізації підлягають всі пенсіонери призовного віку (до 60 років) силових структур, системи МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Міноборони, Прикордонної служби, Служби транспорту, Митної служби, а також пенсіонери-чиновники.

Як відомо, працівники силових структур користуються привілейованими правами виходу на пенсію після 20-25 років служби, а також отримують високі спецпенсії за рахунок платників податків. Більшість з цих службовців не перебувають на обліках в ТЦК, натомість вони перебувають на спецобліках вище перелічених структур, до яких ТЦК не мають доступу.

В результаті цього, в країні нараховуються десятки або сотні тисяч «пенсіонерів» силових структур призовного віку, які не призиваються на військову службу через статус «пенсіонера» і відстуність обліку у ТЦК.

Всі вище зазначені спецобліки повинні бути ліквідовані, а всі їхні дані передані в ТЦК для мобілізації.

5. Пята черга
В п’яту чергу мобілізації підлягають ув’язнені, які на добровільних засадах виявлять бажання приєднатися до сил оборони України замість перебування у місцях позбавлення волі.

Термін служби у Силах оборони повинен зараховуватися їм до терміну перебування у місцях позбавлення волі у співвідношенні 1 до 1. Держава повинна створити умови і механізми для мобілізації таких осіб у сили оборони України. Ці люди повинні мати таке саме право і обов’язки щодо добровільного захисту держави, як і всі решта громадяни України.

6. Шоста черга
В шосту чергу підлягають мобілізації всі чоловіки призовного віку, які НЕЗАКОННО виїхали за межі території України після 24 лютого 2022 року. Держава повинна створити умови і механізми для повернення цих людей з-за кордону і їх подальшої можливої мобілізації.

В іншому випадку держава, вище політичне керівництво і відповідні державні чиновники повинні нести кримінальну відповідальність за неможливість забезпечення безпеки і охорони державного кордону.

7. Остання черга
В останню чергу мобілізації підлягають громадяни України, які офіційно працюють і платять податки, ФОПи, власники бізнесів і підприємств, приватні підприємці, громадяни, найближчі родичі яких вже мобілізовані, або були мобілізовані.

Порядок мобілізації
Держава повинна визначити максимальну кількість мобілізованих осіб з однієї сім'ї. Найближчі родичі мобілізованих осіб, повинні отримувати відстрочку від мобілізації.

Мобілізація повинна бути справедлива, послідовна, за чітко визначеними правилами і пріоритетами.

Мобілізація в обов’язковому порядку повинна проводитися у вище зазначеній послідовній черговості, з також з дотриманням всіх законів України, прав людини і громадянина.

Щодо вже мобілізованих осіб, держава повинна визначити чіткі, однозначні і зрозумілі умови і правила демобілізації.

Держава повинна надати достатні, рівні і справедливі фінансові гарантії для мобілізованих і демобілізованих осіб.

Держава повинна гарантувати пожиттєве фінансове утримання в розмірі не менше $1000 на місяць за офіційним курсом Національного банку України для всіх людей які, отримали інвалідність, або інші фізичні, психологічні травми в результаті оборони України.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Тоже огневые позиции у некоторых банков. Приходилось брать валюту штурмом.
На жаль, покищо лише орки пробують брати штурмом нові "холми" :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:05

  Успіх написав:серед ночі буває теж(іноді по декілька разів)
немного завидую. если бы банки работали ночью я бы и ночью каруселил. Служба есть служба, выбирать не приходится...
  Успіх написав:На жаль, покищо лише орки пробують брати штурмом нові "холми"
вы им включите на большом экране марафон, для деморализации.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:09

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:прихворів(бронхіт/кашель)
хреново. такое запускать нельзя. Грелка. Постельнй режим. Обильное питьё, муколитики (лазолван). могу выслать перцовый гель. мгновенно согревает. Пиши куда. Или сам купи https://farmasiua.com.ua/rus/shop/masaz ... l-farmasi/

Бальзам-гель для массажа Farmasi паприка и чили содержит экстракты красного перца, паприки, имбиря, крапивы, ментола и эфирные масла, которые успокаивают тело и душу после долгого напряженного дня.

Экстракты красного перца и чили действуют как кондиционирующие ингредиенты, которые эффективно улучшают состояние кожи, ускоряют циркуляцию крови и согревают кожу.

Экстракт имбиря способствует выработке коллагена и повышает элластичность кожи.

Экстракт крапивы успокаивает и расслабляет кожу, а ментол придает ей чувство свежести.



Рекомендуется наносить массирующими движениями на проблемные участки.


Дякую, в нас ліки є!
А от хворіти - нема коли! :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:09

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А завтра на вогневу на 4 доби "бац"!
когда были морозы, я даже каруселил с 2мя термосами разных напитков.

А в нас тут був мороз, на другий день дощ, а потім знов мороз і т.д :mrgreen:

Головне, вискакуєш з теплого бліндажа(кочегаремо буржуйку) на мороз, чи дощ... робиш свою роботу і знову біжиш в бліндаж...
І серед ночі буває теж(іноді по декілька разів)

Тож, в 40+ служити в ЗСУ, а тим паче, перебувати на фронті - саме те, що треба!👍 :mrgreen:

біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 64496450645164526453>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dr_bastm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 21850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11064)
23.01.2024 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.