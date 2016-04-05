1. Перша черга
За прикладом Ізраїлю, в першу чергу мобілізації підлягають всі найближчі родичі призовного віку (18-60р.) чоловічої статі всього вищого політичного керівництва країни — Офісу Президента Україні, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного та Конституційного судів України.
2. Друга черга
В другу чергу мобілізації підлягають всі скорочені державні чиновники, службовці, урядовці, працівники держпідприємств.
Для цього необхідно провести тотальну оптимізацію і скорочення державного апарату. Де це можливо, замінити державних чиновників і службовців чоловічої статі призовного віку особами жіночої статі, а також демобілізованими ветеранами Сил оборони України. Всі посади в ТЦК в незалежності від службового звання, повинні займати демобілізовані ветерани Сил оборони України.
3. Третя черга
В третю чергу мобілізації підлягають не менше 10% особового складу всіх діючих структурних підрозділів державного апарату України, судів, прокуратури, СБУ, Національної поліції, а також всі не ветерани працівники ТЦК. Для цього необхідно провести оптимізацію держапарату, збільшити ефективність його роботи, зменшити відпустки, вихідні і святкові дні для чиновників. Перебування на будь-якій державній службі, робота в будь яких державних органах не повинна бути індульгенцією від військової служби для 100% особового складу структурних підрозділів цих державних органів.
Також під мобілізацію в цій черговості підпадають всі найближчі родичі всієї гілки виконавчої влади, влади на місцях, чиновників, держ. службовців, керівників держ. підприємств тощо.
4. Четверта черга
В четверту чергу мобілізації підлягають всі пенсіонери призовного віку (до 60 років) силових структур, системи МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Міноборони, Прикордонної служби, Служби транспорту, Митної служби, а також пенсіонери-чиновники.
Як відомо, працівники силових структур користуються привілейованими правами виходу на пенсію після 20-25 років служби, а також отримують високі спецпенсії за рахунок платників податків. Більшість з цих службовців не перебувають на обліках в ТЦК, натомість вони перебувають на спецобліках вище перелічених структур, до яких ТЦК не мають доступу.
В результаті цього, в країні нараховуються десятки або сотні тисяч «пенсіонерів» силових структур призовного віку, які не призиваються на військову службу через статус «пенсіонера» і відстуність обліку у ТЦК.
Всі вище зазначені спецобліки повинні бути ліквідовані, а всі їхні дані передані в ТЦК для мобілізації.
5. Пята черга
В п’яту чергу мобілізації підлягають ув’язнені, які на добровільних засадах виявлять бажання приєднатися до сил оборони України замість перебування у місцях позбавлення волі.
Термін служби у Силах оборони повинен зараховуватися їм до терміну перебування у місцях позбавлення волі у співвідношенні 1 до 1. Держава повинна створити умови і механізми для мобілізації таких осіб у сили оборони України. Ці люди повинні мати таке саме право і обов’язки щодо добровільного захисту держави, як і всі решта громадяни України.
6. Шоста черга
В шосту чергу підлягають мобілізації всі чоловіки призовного віку, які НЕЗАКОННО виїхали за межі території України після 24 лютого 2022 року. Держава повинна створити умови і механізми для повернення цих людей з-за кордону і їх подальшої можливої мобілізації.
В іншому випадку держава, вище політичне керівництво і відповідні державні чиновники повинні нести кримінальну відповідальність за неможливість забезпечення безпеки і охорони державного кордону.
7. Остання черга
В останню чергу мобілізації підлягають громадяни України, які офіційно працюють і платять податки, ФОПи, власники бізнесів і підприємств, приватні підприємці, громадяни, найближчі родичі яких вже мобілізовані, або були мобілізовані.
Порядок мобілізації
Держава повинна визначити максимальну кількість мобілізованих осіб з однієї сім'ї. Найближчі родичі мобілізованих осіб, повинні отримувати відстрочку від мобілізації.
Мобілізація повинна бути справедлива, послідовна, за чітко визначеними правилами і пріоритетами.
Мобілізація в обов’язковому порядку повинна проводитися у вище зазначеній послідовній черговості, з також з дотриманням всіх законів України, прав людини і громадянина.
Щодо вже мобілізованих осіб, держава повинна визначити чіткі, однозначні і зрозумілі умови і правила демобілізації.
Держава повинна надати достатні, рівні і справедливі фінансові гарантії для мобілізованих і демобілізованих осіб.
Держава повинна гарантувати пожиттєве фінансове утримання в розмірі не менше $1000 на місяць за офіційним курсом Національного банку України для всіх людей які, отримали інвалідність, або інші фізичні, психологічні травми в результаті оборони України.