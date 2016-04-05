flyman написав:біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
Ага, ага)) А яма, за 20-30м від бліндажу, викопана на пару штиків лопати і, інколи довкола і зверху обтянута клейонкою по дерев'яному каркасі - не пасує айтішнягу?)))
ясно, з бігдата слабо у вас, то що за 20-30м то "дата лейк хмарний сервіс", а я пропоную ще мати поряд зі шконкою "локальний сторідж" для швидкого бекапа, потім, коли появляється стійкий зв"язок з Марсом через Старлінк, бекап з локального відра зливаєте в хмарний сервіс
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 22:26, всього редагувалось 2 разів.
Хех, "іпать" - це було місяць тому, коли на Марсі, якось тупо заїхало пару танків і бмп в тил до марсіан(хтось провтикав/неочікував?), а назвороті по дорозі набрали з собою полонених! Оце було ІПАТЬ!!!
Хех, "іпать" - це було місяць тому, коли на Марсі, якось тупо заїхало пару танків і бмп в тил до марсіан(хтось провтикав/неочікував?), а назвороті по дорозі набрали з собою полонених! Оце було ІПАТЬ!!!
Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?