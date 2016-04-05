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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6450645164526453>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:10

  Успіх написав:Дякую, в нас ліки є!
А от хворіти - нема коли!
мне несколько богатых бизнесменов жаловались, деньги есть, а тратить некогда, все в работе. Видимо ты тоже таким становишься.
  flyman написав:біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
а если ягодицы к нему примёрзнут, так с ним и бегать? вечно айтишники как чёто придумают, неудобно нихрена, а им круто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:13

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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 23 січ, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:14

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
Ага, ага))
А яма, за 20-30м від бліндажу, викопана на пару штиків лопати і, інколи довкола і зверху обтянута клейонкою по дерев'яному каркасі - не пасує айтішнягу?)))
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 23 січ, 2024 22:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:22

Успіх ипать.... как такое возможно...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:23

  Успіх написав:
  flyman написав:біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
Ага, ага))
А яма, за 20-30м від бліндажу, викопана на пару штиків лопати і, інколи довкола і зверху обтянута клейонкою по дерев'яному каркасі - не пасує айтішнягу?)))

ясно, з бігдата слабо у вас, то що за 20-30м то "дата лейк хмарний сервіс", а я пропоную ще мати поряд зі шконкою "локальний сторідж" для швидкого бекапа, потім, коли появляється стійкий зв"язок з Марсом через Старлінк, бекап з локального відра зливаєте в хмарний сервіс
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 22:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне в третий раз за день ударили по Харькову
Вечером 23 января российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. Это уже третья атака по городу с начала суток.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:25

  vitaliiangel написав:Успіх ипать....

Хех, "іпать" - це було місяць тому, коли на Марсі, якось тупо заїхало пару танків і бмп в тил до марсіан(хтось провтикав/неочікував?), а назвороті по дорозі набрали з собою полонених!
Оце було ІПАТЬ!!! :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:30

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх ипать....

Хех, "іпать" - це було місяць тому, коли на Марсі, якось тупо заїхало пару танків і бмп в тил до марсіан(хтось провтикав/неочікував?), а назвороті по дорозі набрали з собою полонених!
Оце було ІПАТЬ!!! :shock:

Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?
flyman
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