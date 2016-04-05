нервные все стали
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Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31
нервные все стали
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще в жовтні минулого року росіяни прорили тунель, можливо перший, на авдіївському напрямку. Відео з пошуку, з 6хв.
Змінив url
Востаннє редагувалось dr_bastm в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Їх було мало, і якщо б ще трохи потоптались на місці, то їх би нах знесли!
Там наче історія така, що вони випадково зайшли/заблукали трохи...
А марсіани - провтикали захід(сам в шоці, як так можна?)
А юпітерці потім зрозуміли, що задалеко/не туди поїхали ... і на зворотньому шляху набрали в полон марсіан!
Наче, дуже тупо! Як так???
Але голова кобрига марсіан за це полетіла... (за такий тупий проЙоп!)
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