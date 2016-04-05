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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6450645164526453
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

  flyman написав:Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?

нервные все стали https://youtu.be/drkPmbkNex8?si=ur5ziof35GEhtpHh&t=494
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще в жовтні минулого року росіяни прорили тунель, можливо перший, на авдіївському напрямку. Відео з пошуку, з 6хв. https://youtu.be/XokAJFOT8VA?si=hIA4OcyR8mlrkZET&t=360
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Востаннє редагувалось dr_bastm в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

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ти про тонель питав?
є відео на ютьбі вже, коц полоумний
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?
Їх було мало, і якщо б ще трохи потоптались на місці, то їх би нах знесли!

Там наче історія така, що вони випадково зайшли/заблукали трохи...
А марсіани - провтикали захід(сам в шоці, як так можна?)

А юпітерці потім зрозуміли, що задалеко/не туди поїхали ... і на зворотньому шляху набрали в полон марсіан!

Наче, дуже тупо! Як так???

Але голова кобрига марсіан за це полетіла... (за такий тупий проЙоп!)
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