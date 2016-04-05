Успіх написав:А завтра на вогневу на 4 доби "бац"!
когда были морозы, я даже каруселил с 2мя термосами разных напитков.
А в нас тут був мороз, на другий день дощ, а потім знов мороз і т.д
Головне, вискакуєш з теплого бліндажа(кочегаремо буржуйку) на мороз, чи дощ... робиш свою роботу і знову біжиш в бліндаж... І серед ночі буває теж(іноді по декілька разів)
Тож, в 40+ служити в ЗСУ, а тим паче, перебувати на фронті - саме те, що треба!👍
досить скаржитися люди в окопах теж є, а в 40 років фіз підготовка може бути чудова навіть в цивільному житті якщо хоча б 30 хв в день тримати пульс 126-144 ударів ( друга пульсова зона приблизно) а це не Бог зна яке навантаження
Друга пульсова зона, або фітнес або низька зона, відповідає діапазону пульсу від 70 до 80% від максимальної частоти серцевих скорочень (МЧСС)https://nogibogi.com/ua/vse-shcho-vy-hotily-znaty-pro-puls/. МЧСС можна розрахувати за різними формулами, але найпростіша і найшвидша - це 220 мінус вікhttps://ukrpublic.com/health/puls-norma-pri-fizichnikh-navantazhennyakh-za-vikami.html. Тому, якщо ви 40 років, то ваша МЧСС приблизно дорівнює 180 ударів на хвилину. Отже, ваша друга пульсова зона буде в межах від 126 до 144...
Востаннє редагувалось yama в Вів 23 січ, 2024 22:53, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, що ту діру потім зразу ж заліпили/кинули туди певні сили/техніку
як я вчився в інстутуті, то нам викладачі казали, що як студент найде яку шпаринку щоб пролізти, то потім її так роздовбають всім курсом, так що відро зі свистом пролітало, тому на 1му - 2му курсі ніяких шпаринок: матан, теормех, сопромат лаби/модулі/екзамени по кілька кіл здачі-перездачі, відмінники якщо здавали на трійку з перешого разу, то вважали що зірвали джек пот
не скористалися шансом здати залік на халяву, тепер тільки перездача
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 4 разів.