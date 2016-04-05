RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6450645164526453>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

  flyman написав:Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?

нервные все стали https://youtu.be/drkPmbkNex8?si=ur5ziof35GEhtpHh&t=494
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21809
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще в жовтні минулого року росіяни прорили тунель, можливо перший, на авдіївському напрямку. Відео з пошуку, з 6хв. https://youtu.be/XokAJFOT8VA?si=hIA4OcyR8mlrkZET&t=360
Змінив url
Востаннє редагувалось dr_bastm в Вів 23 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 3 разів.
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.01.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:31

  Успіх написав::arrow:
ти про тонель питав?
є відео на ютьбі вже, коц полоумний
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 23 січ, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:43

  Успіх написав:
  flyman написав:Чому не закріпилися на Марсі, а вернулись на Землю?
Їх було мало, і якщо б ще трохи потоптались на місці, то їх би нах знесли!

Там наче історія така, що вони випадково зайшли/заблукали трохи...
А марсіани - провтикали захід(сам в шоці, як так можна?)

А юпітерці потім зрозуміли, що задалеко/не туди поїхали ... і на зворотньому шляху набрали в полон марсіан!

Наче, дуже тупо! Як так???

Але голова кобрига марсіан за це полетіла... (за такий тупий проЙоп!)

тю, так в діру в яку проїхали на Марс можна було потім запуляти гіперлуп і відзвітувати про успішну операцію, а не туда-сюда, це ж не той процес щоб заходити і виходити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:так в діру в яку проїхали
Думаю, що ту діру потім зразу ж заліпили/кинули туди певні сили/техніку
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:49

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А завтра на вогневу на 4 доби "бац"!
когда были морозы, я даже каруселил с 2мя термосами разных напитков.

А в нас тут був мороз, на другий день дощ, а потім знов мороз і т.д :mrgreen:

Головне, вискакуєш з теплого бліндажа(кочегаремо буржуйку) на мороз, чи дощ... робиш свою роботу і знову біжиш в бліндаж...
І серед ночі буває теж(іноді по декілька разів)

Тож, в 40+ служити в ЗСУ, а тим паче, перебувати на фронті - саме те, що треба!👍 :mrgreen:

досить скаржитися люди в окопах теж є, а в 40 років фіз підготовка може бути чудова навіть в цивільному житті якщо хоча б 30 хв в день тримати пульс 126-144 ударів ( друга пульсова зона приблизно) а це не Бог зна яке навантаження
Друга пульсова зона, або фітнес або низька зона, відповідає діапазону пульсу від 70 до 80% від максимальної частоти серцевих скорочень (МЧСС)https://nogibogi.com/ua/vse-shcho-vy-hotily-znaty-pro-puls/. МЧСС можна розрахувати за різними формулами, але найпростіша і найшвидша - це 220 мінус вікhttps://ukrpublic.com/health/puls-norma-pri-fizichnikh-navantazhennyakh-za-vikami.html. Тому, якщо ви 40 років, то ваша МЧСС приблизно дорівнює 180 ударів на хвилину. Отже, ваша друга пульсова зона буде в межах від 126 до 144...
Востаннє редагувалось yama в Вів 23 січ, 2024 22:53, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52

  Успіх написав:
  flyman написав:так в діру в яку проїхали
Думаю, що ту діру потім зразу ж заліпили/кинули туди певні сили/техніку

як я вчився в інстутуті, то нам викладачі казали, що як студент найде яку шпаринку щоб пролізти, то потім її так роздовбають всім курсом, так що відро зі свистом пролітало, тому на 1му - 2му курсі ніяких шпаринок: матан, теормех, сопромат лаби/модулі/екзамени по кілька кіл здачі-перездачі, відмінники якщо здавали на трійку з перешого разу, то вважали що зірвали джек пот

не скористалися шансом здати залік на халяву, тепер тільки перездача
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 4 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 23 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:55

Успіх головне термобілизна з відведенням вологи від тіла щоб не змерзнути ще більше ну і багато пити , але як наслідок прийдеться багато сц...и
yama
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6450645164526453>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, yriksotnikov і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 21873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2628)
23.01.2024 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.