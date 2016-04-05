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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 22:56
Успіх написав: flyman написав:
біотуалет щоб не так бігати на мороз / до вітру?
Ага, ага))
А яма, за 20-30м від бліндажу, викопана на пару штиків лопати і, інколи довкола і зверху обтянута клейонкою по дерев'яному каркасі - не пасує айтішнягу?)))
ну є ще снайпери - в ямочку під себе
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Додано: Вів 23 січ, 2024 22:58
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Востаннє редагувалось yama
в Вів 23 січ, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:22
fler написав: mephala написав: холява написав:Schmit
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
с каких это пор генофонд определяется возрастом?
Наука стверджує, що коли батьку 18-25, то діти народжуються переважно здоровими, а коли йому 40+, то у таких діти з'являються переважно слабкішими та часто з якимись відхиленнями. Тобто з віком погіршується якість сперми.
вы точно говорите про ГЕНОФОНД ?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:24
шёл 2034 год. призывники проходили медкомиссию в тцк
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 23 січ, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:27
flyman написав: Schmit написав:
50+, і що це змінює? Є факт, що у WWII США мобілізували 18-40, і навіть совок - до 45. У нас же керманичі вирішили, що самі розумні, що можна ігнорити природні процеси і перемогти.
вони як флер вважають що старші люди "баласт"
Ну а як ти хотів?
Працюють вже не так як молоді, нясцяти у вуха 45+ набагато складніше(в середньому) ніж 18-25, а скоро й зовсім повиходять на пенсію, так потім ще й плати їм на дурняка! Суцільні збитки.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:31
yriksotnikov написав:
Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
По п. 4— а почему менее вправные всего на 25% ? Я думаю что один к двум минимум. Миллион нужен. «Берите».
П.6. В США в 40е человеческая жизнь тоже ничего не стоила (ровно как в ГУЛАГе) и стала цениться лишь 21м веке . Потому все исторические параллели про возраст призыва в других войнах неактуальны, ага.
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serg1974
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:41
serg1974 да, в 40е в Америке все ещё жила индустриальная экономика. Поэтому действительно, человеческий капитал стоил меньше орудий труда. Самое главное - глобализация. Границы в 50х не такие как сейчас. Намного проще уехать из Украины и любить родину где-нибудь в Канаде. А там тебе ещё и спасибо скажут, если ты молод. Старение нации необратимый пока процесс. Так что зачем рисковать жизнью и в случае удаче содержать пенсов которым сейчас 40+ если можно не рисковать и содержать канадских пенсов, но с большей для себя выгодой.
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yriksotnikov
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:47
serg1974 написав: yriksotnikov написав:
Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
По п. 4— а почему менее вправные всего на 25% ? Я думаю что один к двум минимум. Миллион нужен. «Берите».
П.6. В США в 40е человеческая жизнь тоже ничего не стоила (ровно как в ГУЛАГе) и стала цениться лишь 21м веке . Потому все исторические параллели про возраст призыва в других войнах неактуальны, ага.
це (yriksotnikov) до пояснення постом вище, чому 27 "квіточка", а 40+ "баласт"
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flyman
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:03
yriksotnikov написав:flyman
какой дешёвый популизм и маразм. Автор текста просто переводит стрелки, чтобы быть в своем списке в последней очереди. Отправить госслужащих это чистая дискриминация. Подмена понятий, типа госслужащие дармоеды типа? Да их содержит общество но на свое благо. Просто потому что судя нужны обществу а не самим судьям или аппарату судов. + У большинства из этих категорий не то чтобы большие зарплаты, чтобы говорить о том что у них есть ещё какой-то дополнительный долг, за то что они работают на государство.
Що злякалися?
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drevlyanin
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