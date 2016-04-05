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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6451645264536454
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 00:30

  M-Audio написав:По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.


Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие :lol:) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 00:38

  _hunter написав:...................
>>> "Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"?
Говорят, что все, что считали необходимым/достаточным -- дали. Кто из "них" двоих врет (после шашлыки/ЗНО) спрашивать, наверное, излишне...

Вы явно слишком верите нашим партнёрам.
Смотрите не на слова, а на факты.
У нас есть самолёты? Нет.
У нас достаточно танков? Не будем об "Абрамсах". Сколько нам дали "Леопардов"? Какой модификации? В каком состоянии?
Даже в лучшие моменты мы явно уступали росс. армии в артиллерии.
Ни один натовский генерал не решится начать наступление при таких условиях.
Добавлю насчёт состояния техники. Мне как-то уже довольно давно попадалась статья (не наша), в которой говорилось о том, что зачастую техника приходят просто в нерабочем состоянии. Хотел выложить сюда, но меня тогда регулярно и часто банили. Не успевал. Правда, одновременно попалась статья, в которой наши солдаты, очень хвалили западную технику. Видимо, кому как повезло. Но у нас пишут только о том, что "у орков через 2 недели закончатся ракеты, а через 3 танки, а уже сейчас они получают с консервации чуть ли не Т-34", но не о том, что по крайней мере часть "Леопардов" того же времени и в таком же состоянии.

>>> он так и говорит.
_заговорил_ -- примерно через месяц после. Но то такэ...

Он, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
Может, ещё референдум провести?

>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
_настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".

Вы явно переоцениваете "теплоту" президентского кресла. Особенно в условиях войны с явно более сильным противником. При отсутствии союзников, а только с партнёрами. На этой должности он всего чуть меньше 5 лет. Не знаю, почему он на это пошёл и кто его подтолкнул, но он прекрасно жил до этого и мог спокойно продолжать. Вряд ли у него такое непреодолимое стремление к власти.
Ну и положение Кравчука не самое плохое в мире.

>>> Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все.
этих "многих" -- было сильно меньше, чем тех "не всех", что может принять одна только Польша :wink:

Но да -- как мы уже когда-то обсуждали: времена тогда были сильно другие -- народ на пропаганду гораздо сильнее клевал.

В те времена ещё не смеялись над понятием "патриотизм" и ещё не до конца забыли понятие "честь".

А вот захочет ли "одна только Польша" принять миллионы беженцев в дополнение к тем, которых уже приняла и на каких условиях, это большой вопрос.
ЛАД
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