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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:03
yriksotnikov написав:flyman
какой дешёвый популизм и маразм. Автор текста просто переводит стрелки, чтобы быть в своем списке в последней очереди. Отправить госслужащих это чистая дискриминация. Подмена понятий, типа госслужащие дармоеды типа? Да их содержит общество но на свое благо. Просто потому что судя нужны обществу а не самим судьям или аппарату судов. + У большинства из этих категорий не то чтобы большие зарплаты, чтобы говорить о том что у них есть ещё какой-то дополнительный долг, за то что они работают на государство.
Що злякалися?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:08
drevlyanin
Я не за себя, ща державу обидно))
Я бы согласия лишь с тем чтобы государство сокращало в войну расходы в т.ч. на чиновников, и сужение брони для силовиков, например. Но про чиновников это палка о двух концах. Во-первых квалификация а во-вторых в условиях падения экономики не очень хорошее решение плодить безработных
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:17
Schmit написав:
50+, і що це змінює? Є факт, що у WWII США мобілізували 18-40, і навіть совок - до 45. У нас же керманичі вирішили, що самі розумні, що можна ігнорити природні процеси і перемогти.
Подивіться середню тривалість життя у США 40х та демографічну піраміду. Знайдете там відповіді на ці запитання. ну і ще про другий демографічний перехід не забудьте.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:20
drevlyanin написав: yriksotnikov написав:flyman
какой дешёвый популизм и маразм. Автор текста просто переводит стрелки, чтобы быть в своем списке в последней очереди. Отправить госслужащих это чистая дискриминация. Подмена понятий, типа госслужащие дармоеды типа? Да их содержит общество но на свое благо. Просто потому что судя нужны обществу а не самим судьям или аппарату судов. + У большинства из этих категорий не то чтобы большие зарплаты, чтобы говорить о том что у них есть ещё какой-то дополнительный долг, за то что они работают на государство.
Що злякалися?
Аж повідомлення видалив
По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання. Від функціонування держави вони залежали більше, ніж будь-хто, і також більше, ніж будь-хто, зацікавлені в збереженні цієї держави. Але забезпечити це збереження їм чомусь зобов'язані саме ті, кого вони ошукували всі мирні роки. Так що тут все вірно -- держслужбовці в перших рядах на фронт.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:28
M-Audio написав: drevlyanin написав: yriksotnikov написав:flyman
какой дешёвый популизм и маразм. Автор текста просто переводит стрелки, чтобы быть в своем списке в последней очереди. Отправить госслужащих это чистая дискриминация. Подмена понятий, типа госслужащие дармоеды типа? Да их содержит общество но на свое благо. Просто потому что судя нужны обществу а не самим судьям или аппарату судов. + У большинства из этих категорий не то чтобы большие зарплаты, чтобы говорить о том что у них есть ещё какой-то дополнительный долг, за то что они работают на государство.
Що злякалися?
Аж повідомлення видалив
По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання. Від функціонування держави вони залежали більше, ніж будь-хто, і також більше, ніж будь-хто, зацікавлені в збереженні цієї держави. Але забезпечити це збереження їм чомусь зобов'язані саме ті, кого вони ошукували всі мирні роки. Так що тут все вірно -- держслужбовці в перших рядах на фронт.
Не удалил, а отредактировал, но оно на модерации))
У вас государство это сферический конь в вакууме? Существует само ради себя? Коррупция это одно, а необходимость процедур - другое. Если вы анархист, то да, можно вообще всех сократить. Всех мужчин на фронт, а женщин в полевые кухни) ну и живите без судов и ментов. Посмотрим как быстро война закончится, но явно из-за внешних причин.
П.с. я не чиновник и близко))
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yriksotnikov
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:30
M-Audio написав:
По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.
Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие
) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
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katso
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:38
_hunter написав:
...................
>>> "Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"?
Говорят, что все, что считали необходимым/достаточным -- дали. Кто из "них" двоих врет (после шашлыки/ЗНО) спрашивать, наверное, излишне...
Вы явно слишком верите нашим партнёрам.
Смотрите не на слова, а на факты.
У нас есть самолёты? Нет.
У нас достаточно танков? Не будем об "Абрамсах". Сколько нам дали "Леопардов"? Какой модификации? В каком состоянии?
Даже в лучшие моменты мы явно уступали росс. армии в артиллерии.
Ни один натовский генерал не решится начать наступление при таких условиях.
Добавлю насчёт состояния техники. Мне как-то уже довольно давно попадалась статья (не наша), в которой говорилось о том, что зачастую техника приходят просто в нерабочем состоянии. Хотел выложить сюда, но меня тогда регулярно и часто банили. Не успевал. Правда, одновременно попалась статья, в которой наши солдаты, очень хвалили западную технику. Видимо, кому как повезло. Но у нас пишут только
о том, что "у орков через 2 недели закончатся ракеты, а через 3 танки, а уже сейчас они получают с консервации чуть ли не Т-34", но не о том, что по крайней мере часть "Леопардов" того же времени и в таком же состоянии.
Он
>>> он так и говорит.
_заговорил_ -- примерно через месяц после. Но то такэ...
, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
Может, ещё референдум провести?
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
_настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
Вы явно переоцениваете "теплоту" президентского кресла. Особенно в условиях войны с явно более сильным противником. При отсутствии союзников, а только с партнёрами. На этой должности он всего чуть меньше 5 лет. Не знаю, почему он на это пошёл и кто его подтолкнул, но он прекрасно жил до этого и мог спокойно продолжать. Вряд ли у него такое непреодолимое стремление к власти.
Ну и положение Кравчука не самое плохое в мире.
>>> Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все.
этих "многих" -- было сильно меньше, чем тех "не всех", что может принять одна только Польша
Но да -- как мы уже когда-то обсуждали: времена тогда были сильно другие -- народ на пропаганду гораздо сильнее клевал.
В те времена ещё не смеялись над понятием "патриотизм" и ещё не до конца забыли понятие "честь".
А вот захочет ли "одна только Польша" принять миллионы беженцев в дополнение к тем, которых уже приняла и на каких условиях, это большой вопрос.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:44
katso написав: M-Audio написав:
По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.
Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие
) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
Берите ниже, каких-нибудь местных, их не жалко))) хотя было бы интересно посмотреть статистику, предположу что чиновниц значительно больше чиновников (не считая правоохранителей) и такая мера будет носить чисто популистский характер.
А с правоохранительными отличная идея, давайте на задержание ОПГ будут ездить женщины менты а не мужчины. Но в общем, безусловно, пощипать есть кого, но бронь и так есть не у всех. Да и те бригады которые формировали под контрнаступ не всегда были прямо таки добровольные из числа правоохранительных органов. Государство либо нужно всем одинаково, и не надо его делить на чиновников и обычных людей, либо не нужно никому. Собственно перевод стрелок и говорит о том что те, кто их переводит не сильно нуждаются в нем)
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Додано: Сер 24 січ, 2024 00:51
_hunter написав:
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
_настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
Ну да, отлично зарабатывал себе на квартале, вел бизнес в РФ, имел кучу роялти в офшорах. Он конечно не нашел бы себя на чужбине)) как раз таки Зе, со своим талантом и Друзьями прекрасно нашли бы себя в маскульте. Стал бы продюсером или режиссером, пусть даже где-нибудь в СНГ.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 01:59
yriksotnikov написав:serg1974
да, в 40е в Америке все ещё жила индустриальная экономика. Поэтому действительно, человеческий капитал стоил меньше орудий труда. Самое главное - глобализация. Границы в 50х не такие как сейчас. Намного проще уехать из Украины и любить родину где-нибудь в Канаде. А там тебе ещё и спасибо скажут, если ты молод. Старение нации необратимый пока процесс. Так что зачем рисковать жизнью и в случае удаче содержать пенсов которым сейчас 40+ если можно не рисковать и содержать канадских пенсов, но с большей для себя выгодой.
А Вы уверены, что сегодня "человеческий капитал стоит больше орудий труда"?
И что завтра будет так? Особенно, после развития ИИ?
Да и насчёт границ... Вы бы поинтересовались историей. Хотя бы в пределах Вики.
Активное использование визового режима между странами началось в конце Первой мировой войны для ограничения миграции, поддержки безопасности страны, а также контроля за вражескими агентами. До этого виза в целом была формальностью — визы почти во всех странах мира выдавались в пограничных пунктах и носили просто характер регистрации иностранных граждан без реального ограничения въезда.
Так что до 1МВ "глобализация" в смысле лёгкости перемещения между странами была гораздо выше сегодняшней.
Сегодняшняя глобализация возникла благодаря длительному периоду мира между развитыми странами - фактически уже почти 80 лет не было ни одной такой войны. И глобализация выгодна развитым странам
.
А то, что лично Вы от переезда в условную Канаду выиграете, вполне возможно, но не обязательно. Вы знаете язык? Имеете какую-то востребованную специальность?
Если Вы думаете, что там мёдом намазано и все только и ждут с нетерпением, "когда же к нам yriksotnikov приедет", то Вы слегка ошибаетесь.
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